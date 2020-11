Il primo volume di Zerosettanta sarà pubblicato il 27 novembre. Secondo indiscrezioni, il disco conclusivo del cofanetto Zerosettanta non sarà pubblicato il 30 ma nel venerdì precedente.

Il primo volume del box celebrativo per i 70 anni di Renato Zero era stato destinato al giorno del suo compleanno, il 30 settembre, mentre il secondo è uscito il 30 ottobre. Entrambi sono stati anticipati dai singoli in radio. L’Angelo Ferito è la traccia di lancio del terzo volume, mentre L’Amore Sublime è stato scelto come brano di apertura del secondo volume.

Va, così, a concludersi il cofanetto che Renato Zero ha voluto rilasciare per il suo compleanno a cifra tonda e che, per il momento, non sarà accompagnato da un tour. Tutti i concerti sono fermi a causa dell’emergenza sanitaria ma i 70 anni – quando sarà possibile – saranno sicuramente festeggiati sul palco e con una serie di amici.

Nei giorni scorsi, Renato Zero ha anche voluto ricordare un altro compleanno, quello dei 60 anni, attraverso il video dello stornello che aveva interpretato con Gigi Proietti sul palco allestito a Villa Borghese. Questo è stato il suo modo per salutare l’ultimo dei grandi, che ci ha lasciato il 2 novembre scorso proprio nel giorno del suo 80° compleanno.

Il suo ultimo album di inediti era stato Zero Il Folle, che in quel caso era stato presentato nel lungo tour che ha concluso nella sua Roma il 31 gennaio scorso. In quell’occasione, aveva anche annunciato progetti per i 70 anni che si sono concretizzati attraverso il rilascio di un cofanetto che contiene 3 volumi. Lo spettacolo dedicato a Zero Il Folle è stato trasmesso su Canale5 alla vigilia del suo compleanno. Le immagini sono quelle dei due concerti che ha tenuto a Milano a gennaio. La regia è quella di Roberto Cenci, come quella del videoclip che accompagna il singolo L’Angelo Ferito, in radio da settembre.