Per FIFA Ultimate Team si prospetta un nuovo fine settimana ad altissima intensità. In combo con la FUT Champions Weekend League e le sue trenta partite in tre giorni arriverà infatti un nuovo carico di contenuti all’interno della modalità di FIFA 21.

Le voglie di una community folta e affamata di novità non poteva essere ignorata da parte di Electronic Arts. Che dopo l’evento Rulebreakers della settimana scorsa è già pronta a tuffarsi di petto verso il futuro.

Nuove carte sono infatti in arrivo nei prossimi giorni, con il mercato che immancabilmente subirà fluttuazioni in FIFA Ultimate Team. La schermata iniziale delle ultime ore presente all’interno della modalità di gioco del calcistico di Electronic Arts parla chiaro. Un ritorno, quello in programma, con l’evento Road to the Final che celebra le competizioni continentali europee, rispettivamente la Champions League e l’Europa League.

FIFA Ultimate Team e Road to the Final, cosa c’è da sapere

Ma come funziona effettivamente la Road to the Final di FIFA Ultimate Team? Si tratta chiaramente di un evento legato al calcio reale, con le carte rilasciate che saranno dinamiche alla stregua delle Ones to Watch. In questo caso però, a contribuire al miglioramento delle statistiche delle stesse concorrerà il percorso della squadra di riferimento del calciatore selezionato.

In caso di passaggio di turno, e quindi avvicinamento alla finale di Champions League o di Europa League, si assisterà a una crescita dell’overall generale e quindi anche delle singole statistiche presenti sulla carta.

Non sono al momento disponibili dettagli in merito a quali saranno i calciatori scelti per l’occasione da parte di Electronic Arts. Quello che è certo è che questi ultimi si divideranno in tre tronconi, vale a dire quelli presenti nei pacchetti, quelli riscattabili completando gli obbiettivi in game e quelli da ottenere concludendo le Sfide Creazione Rosa.

Non bisognerà pazientare poi tanto per scoprire cosa bolle in pentola. L’avvio ufficiale del tutto è infatti previsto, così come da canoni per il videogioco, alle 19 di venerdì 6 novembre, e si protrarrà presumibilmente per una settimana.