C’è una bella novità che riguarda l’utilizzo di Spotify su Apple Watch, da questo momento possibile senza essere costretti a portarsi dietro lo smartphone. Come riportato da ‘engadget.com‘, sarà dato ascoltare la musica dall’indossabile di Cupertino una volta collegato lo stesso alla rete Wi-Fi o cellulare (nel caso in cui si possegga il modello LTE), e quindi senza l’obbligo di avere con sé il proprio iPhone. L’opzione era stata annunciata alla fine dell’estate, anche se attivata ad una cerchia ristretta di utenti. Pur essendo ancora in beta, la funzione si sta via via diffondendo, per poi arrivare per tutti in tempi relativamente brevi (non è stato detto quando, ma non dovrebbe passare chissà quanto).

Finora non era stata concessa la possibilità di ascoltare la propria musica preferita direttamente da Apple Watch, bypassando quindi il dispositivo principale, e rendendo l’orologio da quest’ultimo del tutto indipendente (almeno nell’utilizzo di Spotify). Gli utenti con già attiva la funzione possono osservare un badge beta di colore blu vicino l’icona di Apple Watch, proprio sotto l’opzione dei device associati (si può notare anche la possibilità di impiegare l’altoparlante integrato dell’orologio in alternativa alle cuffie senza fili).

Una novità che stranamente mancava ad Apple Watch, da sempre candidato come miglior smartwatch presente in circolazione (probabilmente anche il più costoso, oltre alla limitazione di poter essere utilizzato solo con dispositivi equipaggiati con sistema operativo iOS). Adesso che il vostro Apple Watch non sarà più ridotto ad un semplice telecomando remoto (alla fine di questo si parlava, per farvela breve), pensate di ascoltare la vostra musica preferita direttamente dall’orologio, magari abbinandovi le cuffie senza fili (in ambienti esterni, con molta confusione di fondo, non si potrà fare diversamente), oppure fruendo delle tracce dall’altoparlante integrato nell’indossabile di Cupertino? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.