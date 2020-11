Alfa e Annalisa in San Lorenzo, il nuovo singolo disponibile da giovedì 12 novembre su tutte le piattaforme digitali. Il titolo s’ispira alla notte delle stelle, quella di San Lorenzo, e la voce di Annalisa impreziosisce il brano di Alfa.

San Lorenzo rappresenta un punto di rottura con il sé del passato e un punto di partenza per proiettare i propri sogni verso il futuro. Il richiamo alla notte di San Lorenzo evoca le atmosfere estive di un falò sulla spiaggia con gli amici, mentre si affidano i desideri alle stelle cadenti.

Il featuring con Annalisa nasce dall’idea di ricreare un dialogo all’interno del pezzo. C’è la voce del passato e quella del presente che si confrontano per tutto il brano creando una discussione tra il sé di oggi e il sé di un tempo. Alfa e Annalisa in San Lorenzo danno forma alla necessità di interrogarsi, di porsi domande per conoscersi meglio. Il dialogo introspettivo parte quindi dal bisogno di conoscere se stessi e di approfondire dinamiche che conosceremo meglio con il rilascio del brano.

La canzone sarà disponibile dal prossimo giovedì in tutti gli store digitali e per Alfa segue il brano Sul Più Bello, certificato oro. Per Annalisa, invece, arriva in seguito alla pubblicazione del nuovo disco di inediti, Nuda, che risale al mese di settembre.

In occasione della pubblicazione di San Lorenzo, Alfa sfida i fan in un videogioco gratuito. L’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile, fino alle stelle, per rimanere in tema del pezzo. Chi vincerà otterrà la possibilità di parlare con Alfa in videochiamata che riserverà ai fan una sorpresa.