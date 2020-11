Da Dawson’s Creek a Gossip Girl, i teen drama sono sempre stati in grado di calamitare l’attenzione del pubblico cui si rivolgono. Alcuni sono diventati fenomeni pop internazionali, capaci di resistere al trascorrere del tempo mantenendo intatto il fascino di luoghi esclusivi e remoti, stili di vita dissoluti e improbabili storie d’amore. Ngli ultimi tempi il potenziale dei teen drama si è imposto in modo ancora più prepotente. Lo si è visto con Euphoria, un ritratto esasperato della generazione Z, in cui la vita di un gruppo di liceali rimbalza di trauma in trauma fra sesso, amicizia, amore, dipendenze, identità in evoluzione. Lodata dalla critica e celebrata dal pubblico, la serie che ha consacrato il talento di Zendaya e aperto le porte a Hunter Schafer è pronta a tornare con un episodio speciale in arrivo a Natale. Per colmare l’attesa ecco dunque 5 serie tv simili a Euphoria.

Tredici – 13 Reasons Why

Ispirata all’omonimo romanzo, il teen drama Netflix Tredici – 13 Reasons Why ha suscitato al suo esordio il clamore sperimentato pochi anni dopo con Euphoria. La serie prende le mosse dal suicidio della liceale Hannah Baker (Katherine Langford) e dalla diffusione di alcune audiocassette in cui la ragazza dà conto delle cause del suo gesto, rivolgendosi a ciascuna persona a cui attribuisce almeno una parte della colpa. Fra queste c’è Clay Jensen (Dylan Minnette), vero protagonista della storia, un liceale schivo ma sempre più colmo di rabbia e che, di stagione in stagione, si ritrova coinvolto in una fitta rete di misteri e fatti di sangue.

Sex Education

La dramedy Netflix è ben lontana dai toni cupi di Euphoria, ma affronta con cura, tatto e profondità ancora maggiori gli infiniti tormenti dell’adolescenza. Il protagonista della storia è il goffo liceale Otis Milburn (Asa Butterfield), ma sotto la lente della serie finiscono tutti i protagonisti del suo variegato microcosmo, dalla madre Jean (Gillian Anderson) al migliore amico Eric Effiong (Ncuti Gatwa), passando per la compagna ribelle per cui ha una cotta, Maeve (Emma Mackey). Sfruttando l’espediente delle consulenze offerte da Otis ai compagni sulle più svariate questioni sessuali e sentimentali, Sex Education racconta l’adolescenza in modo ironico e inclusivo, soffermandosi sui temi dell’identità, dell’amore, dell’amicizia, delle relazioni familiari e della crescita nel suo complesso.

Girls

Includere Girls tra le serie tv simili a Euphoria può sembrare fuorviante. La dramedy creata da Lena Dunham non racconta di adolescenti, quanto piuttosto di un gruppo di ventenni alle prese con la sfida di diventare sé stesse in un’enorme, a tratti travolgente New York. Lo sguardo che però si posa sulle protagoniste – Hannah (Lena Dunham), Marnie (Allison Williams), Shoshanna (Zosia Mamet) e Jessa (Jemima Kirke) – è severo almeno quanto quello da cui sono osservati i personaggi in Euphoria. Il percorso delle Girls verso l’età adulta, infatti, passa per piccoli successi ed enormi passi indietro, amicizie turbolente e amori tormentati, difficoltà economiche e avventure professionali inconcludenti. Tutto osservato senza battere ciglio, senza distogliere lo sguardo neppure nei momenti più difficili o imbarazzanti.

Skins

Prima, molto prima di Euphoria ha sconvolto i canoni del genere la britannica Skins, che nell’arco di sette stagioni ha narrato l’adolescenza di generazioni diverse di personaggi con la capacità e la forza di scardinare i tabù più consolidati. Focalizzandosi di episodio in episodio sulla vita e le esperienze di un personaggio diverso, Skin ha portato sullo schermo la sua visione dei temi più svariati, tra i quali le dinamiche di famiglie disfunzionali, la scoperta della sessualità durante l’adolescenza, il bullismo, le dipendenze, la depressione, i disturbi alimentari e molto altro. Il livello di apprezzamento raggiunto presso il pubblico ne ha negli anni una serie di culto.

Skam

Inserire Skam tra le 5 serie tv simili a Euphoria significa anzitutto riconoscerne la portata di fenomeno internazionale. Il teen drama norvegese segue con una formula molto particolare le vite degli adolescenti del Nissen, liceo di Oslo. Nei contenuti di ciascun episodio convergono materiali pubblicati giornalmente sul sito dell’emittente NRK, da brevi clip a post social o estratti di conversazioni. Ogni stagione pone l’accento su temi diversi, dalle questioni legate all’identità ai disordini alimentari, dalla religione all’omosessualità e alle difficoltà relazionali di ogni genere. La popolarità di Skam ne ha favorito il successo sia nei paesi nordici che a livello internazionale. Negli anni si sono accumulati infatti numerosi remake locali, ambientati in Italia, Germania, Spagna, Stati Uniti e altri stati.