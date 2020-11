Le serie tv fantasy abbracciano un pubblico molto vasto, non solo quello giovanile. Se parliamo di magia non possiamo non menzionare Streghe: le sorelle Halliwell sono state le capostipiti del genere e le loro storie hanno appassionato il pubblico per otto stagioni – dando vita anche a un reboot, Charmed, che al contrario non ha ricevuto una buona ricezione da parte dei fan.

Se vi piace Streghe, scopriamo quali sono le serie tv fantasy potete guardare.

Buffy

Vampiri, streghe, demoni e forze del Male assediano la cittadina di Sunnydale. Per fortuna c’è Buffy Summers, una ragazza di sedici anni (età che ha all’inizio della storia) prescelta per combattere tutte queste creature. Nella sua missione si farà aiutare dalla cosiddetta Scooby Gang: il bibliotecario Rupert Giles e gli amici Xander e Willow. Buffy è una serie cult creata da Joss Whedon che è diventata un fenomeno di massa, ispirando molte serie tv fantasy successive. Un must da guardare se amate il genere di Streghe.

Sabrina, vita da strega

Prima ancora de Le terrificanti avventure di Sabrina, adattamento dark, più fedele ai fumetti originali, la strega adolescente, discendente della famiglia Spellman, era approdata sul piccolo schermo con una versione più adatta a tutti. La premessa è più o meno la stessa: al compimento dei sedici anni, Sabrina Spellman (interpretata da Melissa Joan Hart) scopre di essere una strega. Sabrina, vita da strega è una sitcom leggera e divertente che unisce l’umorismo alla magia, adatta per chi vuole passare un paio di ore di pura allegria.

The Vampire Diaries

Dai romanzi di Lisa J. Smith, The Vampire Diaries è una serie di successo creata da Kevin Williamson (già ideatore di Dawson’s Creek e sceneggiatore di Scream) e da Julie Plec. protagonista è Elena Gilbert (Nina Dobrev) coinvolta in un triangolo quasi mortale con due fratelli vampiri: Stefan (Paul Wesley) e Damon Salvatore (Ian Somerhalder). Tra non morti, streghe, lupi mannari e tanta magia, The Vampire Diaries è la serie per chi cerca romanticismo, passione e il sovrannaturale.

Shadowhunters

Adattamento della saga letteraria di Cassandra Clare, Shadowhunters segue le vicende di un gruppo di cacciatori di demoni, metà umani e metà angeli. La protagonista è Clary Fairchild, ragazza apparentemente normale, che il giorno del suo 18° compleanno scopre di essere una shadowhunters: la giovane infatti assiste ad un omicidio che nessun essere umano riesce a vedere. La saga della Clare ha goduto di un ottimo successo, ma la serie tv fantasy è stata abbastanza sfortunata perché cancellata dopo tre stagioni.

The Magicians

Per chi cerca storie avvincenti, c’è The Magicians, adattamento dell’omonimo romanzo di Lev Grossman, Il mago. La storia segue le vicende di Quentin Coldwater, un ansioso ragazzo che frequenta Brakebills, prestigiosa e segreta scuola per maghi. Andata in onda per cinque stagioni, The Magicians è una serie tv fantasy dove la magia è la vera protagonista.

Cursed

Basato sull’omonimo romanzo illustrato di Frank Miller, Cursed rivisita la leggenda di Re Artù dal punto di vista femminile. La protagonista è Nimue, una giovane festinata a diventare la celebre Dama del Lago, ovvero colei che consegnerà al leggendario re d Camelot la spada Excalibur. Dopo la tragica morte di sua madre, Nimue intraprende un viaggio insieme a un inaspettato alleato – Artù appunto – per consegnare un’antica spada a Merlino. Nel corso del suo viaggio, Nimue diventerà un simbolo di coraggio e ribellione contro i terrificanti Paladini Rossi e il loro complice Re Uther.