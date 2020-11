Sono estremamente interessanti le condizioni dettate oggi 3 novembre da Amazon per tutti coloro che ambiscono ad acquistare un iPhone 11 da 64 GB a condizioni economiche più favorevoli rispetto al solito. Il prezzo, infatti, è sceso ulteriormente se confrontato con quello portato alla vostra attenzione la scorsa settimana. In particolare, stamane ritengo che sia utile concentrarsi almeno su due aspetti per chi vuole valutare con attenzione la proposta che ci è appena giunto dallo store in questione.

Mai così basso il prezzo per iPhone 11 da 64 GB su Amazon

Provando ad analizzare più da vicino la nuova offerta di Amazon per chi vorrebbe assicurarsi un iPhone 11 da 64 GB a condizioni vantaggiose, vanno precisati diversi concetti. Ad esempio, il prezzo di partenza è già basso di suo se confrontato con gli standard ai quali ci siano abituati in questi mesi con lo store, visto che oggi il valore di riferimento per i potenziali acquirenti ammonta a 689 euro. A questo si aggiunge il fatto che si tratti di un prodotto Prime, con consegna senza costi aggiuntivi ed in tempi strettissimi per gli iscritti al servizio. Trovate tutto qui di seguito.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Nero Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

L’aspetto più importante della nuova offerta Amazon per iPhone 11 da 64 GB, però, oggi 3 novembre si riferisce a un extra sconto che non apparirà ad ogni aggiornamento della pagina. Quindi fate molta attenzione. In questi minuti, infatti, risulta disponibile un risparmio supplementare all’interno della stessa inserzione, pari a circa 35 euro. In questo modo, ci avvicineremo alla fatidica soglia dei 650 euro, che fino a qualche giorno fa era solo un lontano miraggio.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori promozioni per iPhone 11 da 64GB, ma per un po’ difficilmente scenderemo sotto la soglia che abbiamo esaminato oggi 3 novembre per chi ha da tempo nel mirino il prodotto Apple. Che ne pensate della nuova offerta Amazon?