La corsa di Fortnite e della sua Battaglia Reale pare inarrestabile. Disponibile dal 2017, lo sparatutto online di Epic Games continua a macinare numeri da capogiro, potendo vantare una delle community più ampie e attive dell’intero panorama videoludico. La stessa che molto presto si sposterà in intensi match anche su next-gen, considerato il debutto imminente sul mercato di PS5 e Xbox Series X, attese in Italia rispettivamente il 19 e il 10 novembre di quest’anno.

Merito di tanto successo va indubbiamente al team di sviluppo americano, che aggiorna a getto continuo il suo giocatissimo Battle Royale su un po’ tutte le piattaforme – al netto del recente ban da parte di Apple e Google. Gli update sono assai utili per il susseguirsi delle Stagioni di gioco, così come per introdurre eventi speciali, sfide sempre nuove e naturalmente oggetti cosmetici da collezionare. Tra questi, uno dei più recenti tra quelli approdati nel negozio in game è la skin di Ghost Rider, ennesimo eroe Marvel a calcare le scene della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2. Come fare allora ad ottenerla?

Per ottenere il costume del fiammeggiante Ghost Rider in Fortnite Battaglia Reale, Epic Games ha pensato ad un sistema molto simile a quello utilizzato per la skin di Daredevil. Questo significa che dovrete trionfare in un torneo competitivo dedicato, denominato Coppa Ghost Rider. Il torneo si basa sulla modalità a tempo Knock-Out Marvel fatta di squadre da tre giocatori, e avrà inizio il prossimo 3 novembre. Per accedere alla competizione, dovrete comunque soddisfare determinati requisiti, vale a dire disporre di un account di livello 30 – ci riferiamo proprio al livello dell’account e non del Pass Battaglia – con l’autenticazione a due fattori correttamente abilitata.

Soddisfatti questi requisiti, all’avvio del nuovo evento a tempo di Fortnite potrete invitare due amici e avviare una partita selezionando l’apposito banner nella sezione eventi. A seguire, invece, il sistema secondo il quale vengono assegnati i punti nel torneo:

1° posto (Vittoria Reale): 25 punti

2° posto: 10 punti

3°-4° posto: 5 punti

5°-8° posto: 3 punti

9°-16° posto: 1 punto

Queste poi le posizioni da raggiungere in ogni Paese per aggiudicarsi la skin di Ghost Rider e il relativo dorso celebrativo:

A Est: 1° – 500° posto

NA Ovest: 1° – 200° posto

Europa: 1° – 800° posto

Brasile: 1° – 200° posto

Asia: 1° – 100° posto

Oceania: 1° – 100° posto

Medio Oriente: 1° – 100° posto

Chiunque non dovesse riuscire ad ottenere gratuitamente la skin potrà comunque accaparrarsi questo oggetto a tema Marvel nel negozio oggetti di Fortnite, spendendo i propri preziosi V-Buck.