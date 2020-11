Ci sono diversi plus riservati a coloro che decideranno di acquistare un iPhone 12 Pro o un iPhone 12 Pro Max. I top di gamma Apple, nello specifico, presentano al pubblico un valore aggiunto cruciale sul versante fotocamera, perché se da un lato è vero che le riparazioni sono complesse, come abbiamo avuto modo di percepire pochi giorni fa sul nostro sito, allo stesso tempo ci sono altri aspetti da prendere in esame. Soprattutto per coloro che danno grande importanza ai plus di natura software.

Tutto sulla modalità notturna per iPhone 12 Pro

Ad esempio, non tutti sanno che è possibile valorizzare ulteriormente la modalità notturna per iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max. Come? Attivandola anche nel momento in cui scattiamo una foto ritratto. Affinché l’operazione possa andare a buon fine coi top di gamma 2020 si devono seguire step precisi. In primo luogo, dovrete avviare l’ app Fotocamera sul vostro ‌iPhone 12 Pro‌ o ‌iPhone 12 Pro‌ Max, per poi individuare la voce “Seleziona Ritratto” sotto il mirino dell’obiettivo.

Se l’icona del flash è gialla nell’angolo in alto a sinistra dello schermo, dovrete selezionarla per disattivarla. Cercate a questo punto l’icona “Modalità notturna” nella parte superiore dell’obiettivo, ricorda in parte una luna. Se la luce attorno a voi risulterà bassa, la “Modalità notturna” si attiverà automaticamente e l’icona sarà gialla. Se non è attivata, ma pensate che il tuo ritratto trarrebbe comunque beneficio dalla ‌‌Modalità notturna‌‌, selezionate semplicemente il pulsante. Se non vedete affatto l’icona “Modalità notturna”, c’è troppa luce e non sarai in grado di usarla.

Qualora abbiate attivato manualmente la “Modalità notturna”, puoi regolare il tempo di esposizione con il cursore appena sopra il pulsante di scatto. Se la “Modalità notturna” viene attivata automaticamente, il tempo di esposizione allora risulta già selezionato, ma puoi regolarlo da solo toccando l’icona della luna gialla e spostando il quadrante orizzontale. A questo punto, con il vostro iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max non vi resterà altro da fare che selezionare il pulsante di scatto,‌ mentre il tempo di esposizione scorre e viene scattata la tua foto Ritratto.