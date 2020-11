Quest’anno il periodo natalizio di Netflix non potrà contare sull’ormai tradizionale appuntamento con una delle serie campionessa di visualizzazioni del 2018 e 2019: You 3 non uscirà entro la fine del 2020 come nelle iniziali previsioni (le prime due stagioni erano uscite entrambe il 26 dicembre degli anni precedenti), visto che le riprese iniziate all’inizio dell’anno a Los Angeles sono state interrotte a causa della pandemia.

Netflix ha fatto sapere che la produzione di You 3 è appena ripartita dopo una lunga pausa, con una foto di Penn Badgley che indossa una mascherina nera dall’inquietante scritta “Hello” che richiama la grafica della serie. Lo “stalker gentile”, paradosso su cui si fonda l’intera serie e in particolare la seconda stagione, sta dunque per tornare con una nuova disturbante storia di amore tossico e morboso.

Attesa nel 2021 su Netflix, non c’è ancora una data d’uscita per You 3, visto che ormai tutte le produzioni televisive navigano a vista tra le difficoltà di affrontare le riprese nel bel mezzo di una pandemia che continua a mietere vittime e a contagiare decine di migliaia di persone al giorno negli Stati Uniti. E proprio il Coronavirus entrerà a far parte della trama di You 3, come ha fermato il produttore esecutivo della serie Greg Berlanti che anticipato ad Hollywood Reporter la volontà di inserire questo elemento di realtà all’interno della finzione di You. Secondo il creatore di You, infatti, esiste una sorta di “patto con il tuo pubblico in cui devi affrontare le cose della vita” e “trovare il modo narrativo di affrontare ciò con cui il mondo ha a che fare affinché il pubblico trovi in questo un senso di connessione“.

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times.



YOU Season 3 is back in production. pic.twitter.com/ijti25tPFk — Netflix (@netflix) November 2, 2020

Quel che è certo è che, come ognuna delle precedenti, anche You 3 sarà composta da 10 episodi. Tra le new entry della stagione sono stati annunciati Travis Van Winkle, Shalita Grant e Scott Speedman nei panni di uno schivo CEO. Protagonisti sono ancora una volta Penn Badgley nel ruolo di Joe Goldberg e Victoria Pedretti, volto della serie antologica The Haunting of Bly Manor, come Love Quinn. Ancora ignoto, invece, il volto della nuova vittima dello stalker Joe, la vicina di casa apparsa fugacemente nel finale della seconda stagione.

In attesa di You 3, le prime due stagioni della serie tratta dai libri di Caroline Kepnes sono disponibili su Netflix.