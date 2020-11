Ci sono problemi bonus mobilità con SPID PosteID oggi 3 novembre: la mancata autenticazione degli utenti tramite il sistema pubblico di identità digitale fornito da Poste Italiane non permetterebbe, di fatto, agli aventi diritto di presentare la propria domanda per l’ottenimento dell’agevolazione. Come riportato su ‘downdetectori.it, probabile che lo SPID PosteID di Poste Italiane stia causando problemi richiesta bonus mobilità proprio a causa di un sovraffollamento, tuttavia più che prevedibile.

Sapevamo che oggi si sarebbe andati incontro ad un vero e proprio click-day per quanto riguarda l’atteso incentivo per l’acquisto di bici e monopattini elettrici (copertura del 60% della spesa totale fino ad un massimo di 500 euro per ciascuna richiesta pervenuta). I problemi richiesta bonus mobilità con SPID PosteID non sono gli unici disguidi ad essersi palesati nella giornata di oggi 3 novembre, visto che anche il sito adibito dal Ministero dell’Ambiente sta incontrando qualche difficoltà fin dalla mattinata (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato), producendo code lunghissime per centinaia di migliaia di utenti.

I problemi di antenticazione tramite SPID PosteID di Poste Italiane persistevano già da alcuni giorni (insieme ad altri disservizi di altra natura da parte della stessa società), tanto da averci spinto pcoo fa a darvi alcune importanti delucidazioni circa le varie modalità di richiesta assistenza, inviando un messaggio al social team con nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono per un eventuale ricontatto. Possiamo comprendere il fastidio provato dagli utenti alle prese con i problemi bonus mobilità con SPID PosteID oggi 3 novembre, che temono per loro possa sfumare la possibilità di accedere all’incentivo per l’acquisto dei mezzi di trasporto green. Siamo sicuri che Poste Italiane correrà subito ai ripari già nei prossimi minuti per sistemare le cose, e garantendo così a tutti l’opportunità di fare richiesta della tanto attesa agevolazione.