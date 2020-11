In questa mattinata del 3 novembre già si stanno verificando i primi problemi al sito per il bonus bici 2020. La procedura di richiesta di rimborso o voucher per l’acquisto di un mezzo di trasporto green è partita solo alle ore 9 ma si stanno manifestando una serie di anomalie con lunghissime attese per effettuare la propria domanda.

Non doveva essere click day, eppure lo è stato. Esattamente alle 9 di stamattina (anche un po’ prima) centinaia di migliaia di italiani si sono riversati sulla piattaforma dedicata del Ministero dei Trasporti ma a molti la procedura si è bloccata e comunque non è andata a buon fine. Le difficoltà sono dovute, di certo, alla gran mole di traffico sull’applicazione web ma sono in ogni caso difficili da digerire per tutti coloro che attendono l’incentivo oramai dallo scorso maggio.

Sulle modalità di richiesta del bonus bici 2020, va segnalato l’opportuno approfondimento di OM di questa mattina. Già era stato annunciata la possibilità di una lunga coda di attesa per poter inserire la propria domanda. A fronte di un plafond stanziato di 210 milioni di euro, le domande sono ora accolte gradualmente, seguendo un ordine (definito casuale) di accesso alla compilazione del form apposito con SPID. Peccato che le fila virtuale sia praticamente interminabile, come testimonia anche lo screen di apertura articolo. Quest’ultimo, ottenuto poco dopo le 10 di questa mattina, evidenza circa 350.000 utenti in coda ma al momento di questa pubblicazione il numero in questione ha superato la quota di 400.000 unità.

Nel corso delle prossime ore, potremmo assistere a diversi problemi in fase di inserimento della richiesta per il bonus bici. Il grande successo dell’incentivo si ripercuote su soluzioni tecniche forse non all’altezza della situazione. Anche in caso di errori meno gravi alla piattaforma, i tempi di attesa per l’inserimento della domanda da parte di tutti gli interessati non saranno per nulla brevi e bisognerà armarsi di molta pazienza.