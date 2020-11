Ci siamo finalmente, la richiesta del bonus mobilità parte oggi 3 novembre. Praticamente il il sito per inoltrare la domanda è pronto ed è operativo del tutto dalle ore 9 di questa mattinata. Ne va chiarito l’esatto funzionamento per specificare quali sia la procedura corretta per non perdersi il rimborso o il voucher per l’acquisto di una bici, monopattino o altro mezzo green.

Il sito sul quale recarsi per fare richiesta del bonus mobilità è raggiungibile a questo indirizzo, La prima cosa che salta agli occhi è un grafico a torta che comunica il plafond erogato e quello ancora disponibile per l’incentivo. La somma complessiva prevista dal Governo ammonta, per il momento, a ben 215 milioni di euro.

Come fare richiesta per il bonus mobilità? Come già detto, esattamente dalle ore 9 di questo martedì 3 novembre è possibile iniziare inoltrare la domanda dopo apposita registrazione con SPID. Nell’orario già indicato si accede alla sala virtuale della piattaforma per una sorta di fase preliminare che durerà fino alle successive 9:30. Da questo momento in poi ad ogni utente sarà assegnata una posizione in coda nella sala virtuale. Dunque non bisognerà fare altro che attendere il proprio turno per fare domanda dell’incentivo.

Sempre sulla piattaforma viene chiarito che il contributo del bonus mobilità potrà essere erogato fino ad esaurimento dei fondi. Proprio per questo motivo, chi entra in sala d’attesa e va in cosa ad un numero importante di altri utenti potrebbe non ricevere l’incentivo. Prima del proprio turno, in pratica, altri potrebbero aver consumato tutto il plafond sopra menzionato e dunque la procedura potrebbe non andare a buon fine.

La procedura in se risulta molto semplice: staremo a vedere se il numero corposo di richieste del bonus mobilità in questa giornata non manderà comunque in tilt i sistemi o determinerà qualche errore di troppo sulla piattaforma.