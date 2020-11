Si torna a parlare a sorpresa di Huawei P10 Lite in queste ore. Nonostante si tratti di un device di fascia bassa, commercializzato quasi quattro anni fa, lo sviluppo software pare non si sia arrestato, assicurando al pubblico un bel valore aggiunto. Difficile dire se il nuovo aggiornamento segnalato oggi 3 novembre sia utile anche per mettersi alle spalle quei problemi con la connessione WiFi che abbiamo avuto modo di trattare anche durante la stagione estiva, ma il pacchetto software è a prescindere apprezzabile.

Primi feedback su aggiornamento 394 per Huawei P10 Lite

Inutile dire che, al momento, sparare sentenze sull’aggiornamento 394 per Huawei P10 Lite sarebbe azzardato. Se non altro perché dovremo attendere qualche giorno per comprendere il reale impatto che la patch ha avuto sul device. Tuttavia, in queste ore sono già arrivati commenti molto incoraggianti persino sulla durata della batteria. Non sono pochi gli utenti che apprezzano la maggiore autonomia per lo smartphone dopo l’installazione dell’upgrade, fermo restando le considerazioni fatte in precedenza.

Bisogna capire anche se ci siano importanti interventi pensati per migliorare gli standard di sicurezza dello stesso Huawei P10 Lite. Di solito, infatti, una patch pensata per un modello così “anziano” si giustifica solo per emergenze e falle che rischiano di esporre troppo gli utenti alle minacce del momento. Ne sapremo di più solo a metà mese, appena il firmware sarà garantito ad un numero più esteso di utenti come potrete facilmente immaginare.

Vi invitiamo a seguirci nei prossimi giorni, quando otterremo ulteriori informazioni a proposito del nuovo aggiornamento messo a disposizione di Huawei P10 Lite, considerando anche il colpo di scena riscontrato oggi per un pacchetto software non previsto qui in Italia. Qualora abbiate avuto modo di provare l’upgrade, non esitate a dirci la vostra nell’area commenti.