A quanto pare non rispondono i server Fortnite oggi 3 novembre qui in Italia. Dopo le novità che abbiamo trattato anche sulle nostre pagine nei giorni scorsi, infatti, bisogna prendere in esame anomalie e problemi forse legati ad un nuovo aggiornamento in arrivo per il pubblico. Capita, infatti, che in concomitanza di un rilascio si verifichino degli interventi di manutenzione, o più in generale anomale che il più delle volte vengono risolte e gestite nel giro di pochi minuti. A dirla tutta, l’anomalia viene riscontrata da almeno un’ora.

Anche oggi non rispondono i server Fortnite

Difficile dare certezze ai nostri lettori, ma possiamo confermare nel frattempo che non rispondono i server Fortnite il 3 novembre. In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff, vi rimandiamo alla pagina di Down Detector dove troverete tutte le informazioni in tempo reale riguardante l’anomalia trapelata stamane. L’altra certezza è che un aggiornamento imminente sia in programma per il gioco, motivo per il quale invito tutti i nostri lettori a tenere gli occhi aperti stamane.

Anche voi state riscontrano problemi coi server Fortnite questo martedì? Avete testato eventuali aggiornamenti per questo titolo? Riportateci pure la vostra esperienza qui di seguito, in modo da poter inquadrare i malfunzionamenti del giorno in modo più preciso. Insomma, non esitate a lasciare vostri commenti qui di seguito, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile anche qui in Italia. In ogni caso, il numero di segnalazioni non è tale da indurmi a parlare di down, almeno per il momento.

Aggiornamento ore 14:20. Come si poteva facilmente immaginare, i problemi Fortnite sono rientrati rapidamente, a conferma del fatto che l’anomalia di oggi 3 novembre fosse dettata da un rilascio contestuale da parte dello staff.