A chiunque è capitato di dover liberare un po’ di spazio in WhatsApp. In tante chat si accumulano molto spesso un gran numero di contenuti, soprattutto multimediali, che ingolfano il telefono. L’operazione di pulizia dai materiali superflui non è stata mai tanto agevole come in questo momento, grazie agli ultimi strumenti messi a disposizione nell’app di messaggistica, a lungo sperimentati in beta, ma ora a disposizione di tutti. Il tweet ufficiale presente in questo articolo, in effetti, attesta l’avvenuta implementazione delle novità da testate immediateness perché molto utili.

Il percorso da seguire per gestire al meglio lo spazio in WhatsApp è sempre quello che passa per la Impostazioni del servizio e poi per la scheda denominata “Storage e Data” e infine per “Gestisci Spazio”, Le informazioni ora a disposizione degli utenti sono molto corpose: la prima è quella che indica lo spazio occupato (in termini di MB e GB) proprio dai media presenti nelle chat, confrontato con quello totale del telefono. Una semplice barra, in effetti, fornisce subito l’informazione necessaria e dunque mette in evidenza o meno la necessità di una bella pulizia.

Sempre nella nuova scheda di gestione dello spazio in WhatsApp, compare poi la sezione che indica quali e quanti media sono stati maggiormente condivisi nelle conversazioni e dunque hanno occupato più memoria. C’è dunque la possibilità di eliminarli tutti insieme con una semplice selezione. Una seconda funzione ora messa a disposizione degli utenti è quella nella quale sono raccolti tutti quei contenuti dal peso più importante, ossia superiore ai 5 MB. Anche in quest’ultimo caso si potrà scegliere di procedere alla loro cancellazione singolarmente o con un’azione unica.

Per finire, sempre nelle novità relative alla nuova gestione dello spazio in WhatsApp, gli utenti avranno sempre a portata di mano anche la seguente informazione: il servizio di messaggistica restituirà sempre il dato delle chat responsabili del maggior spazio occupato. Naturalmente si potrà decidere di selezionare la specifica conversazione e dunque eliminare tutti o solo alcuni degli elementi interni, sempre nell’ottica di fare pulizia sul telefono.