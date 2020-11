Laura Pausini dirige un numero di Grazia. L’artista di Solarolo annuncia i nuovi progetti via social, nei quali spiega di essere a capo della rivista per il prossimo numero, quello in edicola dal 5 novembre. Nel pomeriggio, Laura Pausini terrà una diretta dalle 16 con la direttrice Silvia Grilli.

L’annuncio ha già fatto il giro dei social:

“Sapete chi sarà la direttrice di Grazia questa settimana? #IoSi. Questa non ve l’aspettavate, eh?! Intanto vi annuncio che dal 5 novembre troverete il “mio” numero del magazine disponibile nelle edicole e su app! E sempre giovedì 5 alle 16 farò anche una diretta sul mio profilo Instagram con la vera direttrice, #SilviaGrilli per raccontarvi come è nata questa collaborazione”.

La collaborazione con Grazia si aggiunge al rilascio di Io Sì (Seen), brano che fa da colonna sonora al nuovo film di Edoardo Ponti. The Life Ahead segna anche il ritorno sugli schermi di Sophia Loren, protagonista e madre del regista. Laura Pausini canta la versione in italiano di un brano scritto da Diane Warren e che ha riscritto con la collaborazione di Niccolò Agliardi.

Io Sì è anche il primo inedito di Laura Pausini dopo In Questa Nostra Casa Nuova, che ha pubblicato con Biagio Antonacci prima del tour negli stadi che hanno tenuto nel 2019. I due artisti sono arrivati fino in Sardegna, per la data che hanno organizzato all’Arena Fiera di Cagliari.

I lavori per il nuovo album inizieranno nel 2021, con un giro del mondo che l’artista ha già annunciato. Il disco darà anche un seguito naturale a Fatti Sentire, che ha pubblicato in tutto il mondo nel 2018. La sua versione spagnola, Hazte Sentir, ha conquistato il 4° Latin Grammy della sua carriera.