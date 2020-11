La première di The Good Doctor 4 regala al pubblico un doppio episodio intenso e delicato in cui Shaun e i suoi provano a raccontare i drammi del Coronavirus direttamente dalle corsie del loro ospedale, il Saint Bonaventura non senza sorpresa per i fan della serie e per un personaggio in particolare. Ma chi? Naturalmente stiamo parlando di Claire sorvegliata speciale in questo frangente per via di quello che è successo nel finale della terza stagione della serie con una morte sconvolgente, quella di Neil Melendez.

Non solo la quarta stagione la costringerà a fare i conti con questo enorme lutto, così come succederà alla dottoressa Lim, ma dovrà occuparsi dei pazienti e dei malati Covid che continueranno a morire anche sotto i suoi occhi senza poter fare niente. Il momento clou che regalerà emozione al pubblico è legato proprio alla morte di una paziente e al fatto che sua figlia chieda alla dottoressa di avere indietro il crocefisso che lei portava sempre con sé. Claire sa bene che non è possibile restituire le cose dei malati Covid ma in questo caso sembra pronta a fare un’eccezione e proprio quando si trova nel magazzino, in quel cumulo di oggetti personali, ecco apparire proprio Melendez pronto a rassicurarla ancora dicendo che tutto andrà bene.

Oltre al ritorno di Nicholas Gonzalez, nella première di The Good Doctor 4 abbiamo assistito anche al ritorno della sua ex, Beau Garrett che ha vestito i panni dell’avvocato dell’ospedale. Un ottimo debutto di questa nuova stagione anche se David Shore ha chiarito che le visioni di Claire non sono dovute alla follia e nemmeno ad un danno cerebrale, ma è solo lo stress della situazione che le ha permesso di vedere ancora il suo mentore.

A quanto pare il terzo episodio chiuderà con il Coronavirus e andrà avanti senza però dimenticare quelle che possono essere le conseguenze di quella che è stata la pandemia.

The Good Doctor 4 a gennaio andrà in onda anche in Italia sempre su Rai2.