Prosegue l’omaggio di Rai1 a Gigi Proietti dopo la sua improvvisa scomparsa nel giorno del suo 80° compleanno, il 2 novembre.

La sera stessa della morte del grande attore e intellettuale romano, l’ammiraglia Rai ha rimandato la messa in onda della serie tv con Beppe Fiorello Gli Orologi del Diavolo per trasmettere lo spettacolo Cavalli di Battaglia, il one man show che l’istrionico Gigi Proietti realizzò per l’ammiraglia Rai nel 2017. E il tributo all’attore continua martedì 3 novembre, sempre in prima serata su Rai1, prima della lunga maratona di Porta a Porta dedicata all’esito delle elezioni americane.

Rai1 omaggia Gigi Proietti per la seconda serata consecutiva con il film tv Preferisco il Paradiso: si tratta di una fiction Rai in due puntate del 2010 dedicata alla figura di San Filippo Neri, magistralmente interpretato da Gigi Proietti. Per l’occasione, la fiction diretta da Giacomo Campiotti è stata rimontata per diventare un film da trasmettere in un’unica serata.

Prodotto da Lux Vide e Rai Fiction, il film tv è stato scritto da Giorgio Mariuzzo, che ha firmato anche la sceneggiatura con Monica Zapelli, Mario Ruggeri e il regista Campiotti. Gigi Proietti ha interpretato San Filippo Neri in questa ricostruzione della sua vita, raccontando come da presbitero partito dalla campagna maremmana della natia Toscana si sia trasferito a Roma decidendo poi di dedicarsi per sessant’anni ai ragazzi di strada. La sua è stata un’opera di avvicinamento alla Chiesa e alla liturgia del tutto insolita, realizzata in modo personalissimo tra divertimento, gioco e ironia. Una scelta di vita che gli valse la proclamazione a Santo nel 1622. Nel cast di Preferisco il Paradiso anche Luigi Proietti, Sebastiano Lo Monaco, Francesca Chillemi, Francesco Salvi e Roberto Citran.

La miniserie tv in due parti fu trasmessa da Rai1 dieci anni fa, nel 2010, ottenendo in media quasi 7 milioni di telespettatori, ma non è disponibile nel catalogo di Raiplay.