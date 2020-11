La data del nuovo singolo di Vasco Rossi è ufficiale. Il brano che seguirà Se Ti Potessi Dire esce il 1° gennaio 2021. Sarà quindi questo il regalo del Kom per il suo pubblico, quello che ancora attende il suo ritorno sul palco, atteso per i prossimi festival.

Del nuovo singolo, si sa anche che sarà una canzone d’amore ma non una ballad. Il prossimo brano di Vasco sembra essere piuttosto movimentato, ma ancora non si attendono maggiori dettagli sul suo ritorno musicale che sarà molto diverso da come ci aspettiamo.

I concerti sono tutti rimandati al 2021 e si terranno nelle medesime città già annunciate per l’annata 2020. Purtroppo, l’emergenza sanitaria non ha consentito lo svolgimento degli eventi che si terranno invece nel corso della prossima stagione e nei festival.

Il 2021 sarà anche l’anno del nuovo album, come ha annunciato subito dopo il rinvio dei concerti. Il periodo del lockdown gli abbia suggerito un ritorno alla musica con un progetto di più ampio respiro, che si va ad aggiungere ai tanti singoli che ha rilasciato in questi anni.

La pandemia ha anche rivoluzionato le vacanze di Vasco Rossi, che ha deciso di restare a Rimini per qualche settimana per poi trasferirsi nella sua Zocca, dove ha spesso incontrato i fan che hanno sempre indossato diligentemente la mascherina.

I lavori per il nuovo singolo erano riniziati subito dopo la quarantena. Il Kom era riuscito a tornare in Italia con l’ultimo volo da Los Angeles, prima del blocco totale degli spostamenti per l’Europa. Vasco ha deciso di trascorrere il lockdown con la famiglia, dedicandosi alla musica ma anche alla lettura. Il rocker di Zocca aveva condiviso diversi ricordi con i fan, così da vincere i momenti di solitudine.

Il nuovo album non arriverà prima del prossimo autunno. Il disco sarà sicuramente successivo ai concerti nei festival, che terrà in estate – pandemia permettendo.