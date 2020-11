Mentre continua a rincorrere Villanelle in Killing Eve, Sandra Oh si prepara ad intraprendere un nuovo progetto per Netflix. Stavolta si tratta di una commedia, che la vedrà al fianco di Awkwafina come attrice e produttrice.

Le due interpreti saranno sorelle in una commedia per Netflix che sarà prodotta dalla società di Will Ferrell e che al momento non ha ancora un titolo ufficiale.

Il film racconta la vita di una donna solitaria che vede sconvolta la sua noiosa routine quando la sua problematica sorella le promette di recuperare il loro rapporto aiutandola a realizzare il sogno di una vita: essere una concorrente nel suo programma preferito.

Jen D’Angelo, che sta scrivendo il sequel di Hocus Pocus per Disney + e firma la produzione della serie NBC The Young Rock con Dwayne Johnson, sta scrivendo la sceneggiatura di questo film che è ancora in fase di sviluppo.

Il cast, però, è già stato confermato: le due sorelle protagoniste della storia sono interpretate da Awkwafina e Sandra Oh, entrambe vincitrici del Golden Globe. La Oh, in particolare, ha fatto la storia del premio quando è diventata la prima donna asiatica a vincere la statuetta come Migliore attrice protagonista in una serie drammatica per Killing Eve nel 2019, mentre Awkwafina è diventata la prima donna asiatica a vincere il premio come Migliore attrice protagonista per un film nell’ultima edizione dei Golden Globe. La rapper e attrice statunitense, alla sua prima nomination ai premi nel 2020, ha portato a casa la statuetta per l’interpretazione in The Farewell.

Awkwafina sarà prossimamente nel cast di diversi progetti Disney come doppiatrice (La Sirenetta e Raya e l’Ultimo Drago), oltre ad avere un ruolo importante nel film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Sandra Oh, che per la serie Killing Eve ha ottenuto anche una nomination agli Emmy, apparirà nello show di Netflix The Chair e avrà un ruolo come doppiatrice nell’atteso Tiger’s Apprentice della Paramount insieme a Henry Golding e Bowen Yang. L’attrice, che per dieci anni ha interpretato Cristina Yang in Grey’s Anatomy, ha recentemente dichiarato che non intende tornare nel medical drama per la fine della serie, che potrebbe arrivare con la diciassettesima stagione attualmente in produzione.