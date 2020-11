Il Collegio 5 torna in onda questa sera, 3 novembre, con una nuova puntata che arriva dopo lo choc per l’espulsione di Mishel Gashi e Luca La Polla. I due hanno chiuso l’esordio della nuova edizione con una doppia espulsone, e sarà proprio da qua che ripartiranno i diciannove ragazzi rimasti per la loro corsa all’esame di terza media.

A quanto pare oggi andrà in scena il tanto atteso taglio dei capelli che non abbiamo visto nella prima puntata. Chi pensava che i ragazzi de Il Collegio 5 nel 1992 non avessero l’obbligo di farlo si sbagliavano e di grosso e così dopo aver rinunciato ai cellulari, ai prodotti di bellezza o i loro comfort, dovranno rinunciare anche ai loro capelli piegando la testa alle regole del collegio. In loro aiuto arriva un nuovo collaboratore scolastico che si occuperà anche di distribuire ai giovani studenti il materiale scolastico e le merende.

Let’s dance now! 🕺💃🏻 A suon di anni ‘90 🎧

Qual è la tua canzone preferita di quegli anni? 🎶 Scrivicelo nei commenti 👇🏻 Stasera ore 21.20 torna #IlCollegio Su #Rai2 pic.twitter.com/lH2tM8IKIP — Rai2 (@RaiDue) November 3, 2020

A complicare le cose per loro c’è un cellulare che una delle ragazze ha nascosto nella stanza e, in particolare, sotto un comodino. Le prime immagini di questo affronto al Collegio sono andate in onda nella prima puntata di settimana scorsa, ma cosa succederà questa sera qualcuno si accorgerà della casa?

🙈🙉🙊 Andy Warhol 🍌 🍌

Libero spazio all’arte e alla creatività, quella degli anni ‘90 però!🖼️🎨

Pronti ad immergervi in una tavolozza di colori stile nineties?

Stasera, 21.20 #IlCollegio #Rai2 💫 pic.twitter.com/9MmZb23O81 — Rai2 (@RaiDue) November 3, 2020

Intanto, continuano le lezioni per i ragazzi de Il Collegio 5 e durante quella di musica i ragazzi hanno l’occasione di scoprire e di cantare una delle più celebri hit di Jovanotti “Ragazzo Fortunato”, sarà questo l’unico momento gioioso di questa puntata? Le intemperanze degli alunni però non si placano, tanto da scatenare l’ira dei professori che, per riportare l’ordine, devono ricorrere all’autorità del Preside. Che misure prenderà il Preside davanti alle continue e persistenti infrazioni alle regole di questa classe 1992?