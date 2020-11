I nuovi obiettivi di Beyoncé durante la pandemia sono fissati. L’occasione per raccontare di questo incredibile cambio di rotta si è presentata grazie al servizio reso sulle pagine di Vogue British, al quale ha anche concesso una tripla copertina che chiude questo 2020 da dimenticare.

L’artista ha raccontato di aver deciso di rallentare i suoi ritmi di vita, divenuti impensabili in tempi di emergenza sanitaria: “Sarebbe difficile vivere in una pandemia e in una situazione di agitazione sociale e non cambiare. Il mio nuovo obiettivo è quello di rallentare e liberarmi degli aspetti stressanti della mia vita”.

Beyoncé ha anche ritenuto che fosse necessario attenzionare maggiormente la sua vita privata, dal momento che lavora da quando era molto giovane. L’artista ha quindi deciso di dedicarsi maggiormente alla famiglia e ai figli, svolgendo attività che ha dovuto – spesso – tenere da parte per dedicarsi al lavoro: “Sono entrata nell’industria musicale che avevo soltanto 15 anni e sono cresciuta con gli occhi del mondo addosso, è stato pesante e frenetico. Ora ho deciso di concedermi il permesso di concentrarmi sulla mia felicità. Ogni venerdì io e i miei figli ci travestiamo e ci facciamo foto insieme. E’ diventata un’opportunità per gestire insieme questo strano anno”.

Non solo artista di grande livello ma anche apicultrice provetta: in questo periodo di pausa dalla vita frenetica, Beyoncé si sta anche occupando degli alveari che aveva organizzato da qualche tempo e che ora può seguire con assiduità. L’idea delle arnie ha anche uno scopo terapeutico per le due figlie, Blue e Rumi, che curano le loro tante allergie con le proprietà officinali del miele.

Nonostante il blocco dei concerti e di tutti gli eventi dal vivo, Beyoncé non si è persa d’animo e ha colto l’occasione per prendersi del tempo, da dedicare agli affetti e alla sua vita privata. L’artista viene dalla pubblicazione di Black Is King, il film che ha rilasciato su Disney+.