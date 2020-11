Il Grande Fratello Vip 2020 fa un doppio regalo a Francesco Oppini e grazia ancora Elisabetta Gregoraci. Quello che continua a succedere in questa edizione del programma che sembra sempre più scritta al tavolino, sconvolge il pubblico che ieri sera si aspettava un’uscita di Oppini, in un modo o nell’altro, ma rimanendo deluso. Altri concorrenti prima di lui sono stati squalificati per frasi più o meno simili (e gravi) e perché al figlio di Alba Parietti è stato concesso di scusarsi “per la sua buona condotta nella vita”? Cos’erano gli altri concorrenti squalificati prima di lui? Denis Dosio, Salvo Veneziano e siamo andiamo più indietro anche Clemente Russo?

I dubbi rimangono e non solo perché Francesco Oppini non è stato squalificato per le frasi dette ma anche perché al televoto, in cui i sondaggi lo davano per sconfitto, è stato salvato nuovamente. E adesso? Lo speaker è finito al televoto ancora con Massimiliano Morra e con Maria Teresa Ruta ma anche con Paolo Brosio, punito per aver rivelato le notizie dal mondo esterno ai gieffini, e, infine Stefania Orlando.

Le nomination faranno discutere molto in casa soprattutto per alcune scelte un po’ controverse dopo gli ultimi legami che si sono creati in casa, ma ancora una volta la regina della serata è stata lei, Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini l’ha un po’ sgridata perché predica bene e razzola male (allontanando Pierpaolo e poi lamentandosi quando lui è lontano), e Antonella Elia ha preso la palla al balzo per sottolineare ancora che si tratta di una gatta in calore e invitandola a far venire fuori il suo vero essere senza più nascondersi dietro Pierpaolo e questa finta storia d’amore. Lo stesso ha detto a lui che è entrato come uomo di spettacolo, ci faceva sorridere e ci strabiliava con le sue performance, e adesso? E’ solo uno zerbino.

Anche Guenda Goria, finalmente in studio, ha avuto modo di dire la sua contro Elisabetta Gregoraci invitandola a dare qualche contenuto in più alla casa e pensare un po’ meno alla perfezione e anche in questo caso la discussione non è mancata. E poi? Nuovo scherzo per la Contessa, nuovo scontro tra Oppini e Dayane Mello e finalmente l’annuncio che venerdì in casa arriveranno Stefano Bettarini e Giulia Salemi.