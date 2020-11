Se un artista sostiene Joe Biden il tycoon non ci sta: a questo dobbiamo la stilettata di Donald Trump contro Jon Bon Jovi durante un comizio ad Avoca, in Pennsylvania. Alla campagna elettorale tra Democratici e Repubblicani hanno partecipato, anche se indirettamente, le grandi star della musica internazionale. A più riprese artisti come Taylor Swift, Billie Eilish, Bruce Springsteen, Eddie Vedder e i suoi Pearl Jam, Madonna e tantissimi altri hanno invitato i loro follower al voto, riepilogando i fatti che hanno portato all’esplosione del Black Lives Matter, ricordando la gestione della pandemia del Covid-19.

In ultima battuta Donald Trump, parlando alla folla di Avoca, ha sparato contro Lady Gaga e Jon Bon Jovi. La prima è “colpevole” di aver manifestato il suo endorsement a Joe Biden e per questo l’attuale inquilino della Casa Bianca ha detto: “Potrei raccontare delle cose su di lei, tante cose”. Il secondo si è anche “macchiato” di un album, l’ultimo dal titolo 2020, in cui compaiono tante fotografie dell’attualità americana con una forte e sentita critica al presidente in carica.

La frase di Donald Trump contro Jon Bon Jovi è degna di un dissing tra due rapper: “Ogni volta che mi vede mi bacia il cu*o”, ha detto il tycoon prima di scimmiottarlo: “Oh, presidente”. Le frecciatine di Trump contro le star sono costanti. Non si è lasciato mancare l’occasione, in passato, di scagliarsi contro Taylor Swift e Bruce Springsteen, proprio per le loro deliberate posizioni democratiche. Il Boss, soprattutto, non fa che manifestare il suo dissenso contro il presidente in carica anche nel suo podcast.

Le presidenziali degli Stati Uniti si stanno tenendo in queste ore e sui social si consumano pronostici, sfide e ovviamente frecciatine tra i due schieramenti. L’invettiva di Donald Trump contro Jon Bon Jovi è uno degli ultimi episodi, e per ora l’artista non ha replicato.