Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale: inizialmente si era pensato ad un ictus, ipotesi poi scongiurata. Come riportato dal portale di informazione sportiva ‘calcionapoli24.it‘, Leopoldo Luque, medico personale del Pibe de Oro, ha comunque fatto sapere che la situazione non è affatto facile. L’argentino, che ha da poco compiuto 60 anni, soffre di depressione, ed il suo stato si sarebbe aggravato dallo scorso venerdì.

La quarantena da Coronavirus, che lo ha costretto in casa per tanto tempo, ha messo a dura prova l’ex numero 10, che sta male psicologicamente, cosa che poi influisce anche sul suo corpo. Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale, non per ictus, ma per depressione, nonostante, come riferisce Luque, si stato formalmente fatto entrare in clinica per disidratazione. In ogni caso, è bene rassicurare chi ha a cuore la salute di quello che è stato il calciatore più forte di tutti i tempi: non è in terapia intensiva come qualcuno aveva ipotizzato, ma tenuto sotto osservazione e curato al secondo piano, dove verrà trattenuto per almeno 3 giorni. Al momento, Maradona non vorrebbe mangiare, né parlare: probabilmente festeggiare il suo 60esimo compleanno gli ha portato alla mente tristi ricordi, come quelli legati alla perdita dei suoi genitori, che mancano molto all’argentino.

Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale, esattamente al Sanatorio Ipensa, a La Plata (dove nel corso del mese di settembre era già stato sottoposto ad un controllo di routine): è tutto vero purtroppo, lo ribadiamo ancora una volta. Inizialmente il Pibe de Oro non voleva saperne, ma si è poi convinto seguendo i consigli del suo medico personale. La depressione è un male subdolo, che non si deve commettere l’errore di sottovalutare. Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale: per quanto dispiaccia apprendere dello stato in cui si trova l’argentino, dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo saperlo in buone mani.