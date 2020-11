Daniela Collu a X Factor sostituisce Alessandro Cattelan, positivo al Covid-19. Solo qualche ora fa, Alessandro Cattelan ha comunicato personalmente sui social di essere positivo al Coronavirus e di aver provveduto a mettersi in isolamento.

Molte le ipotesi a proposito della sua effettiva presenza a X Factor, alla guida dei Live Show. Sky comunica in via ufficiale che Alessandro Cattelan non condurrà il live show numero 2, atteso per questo giovedì. Al suo posto arriverà Daniela Collu.

Ciò che è certo è che Daniela Collu a X Factor condurrà il 2° Live Show in diretta giovedì 5 novembre. A seguire si attenderanno aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alessandro Cattelan, in attesa di ulteriori approfondimenti.

Alessandro Cattelan non condurrà il programma da casa, come ha fatto Carlo Conti con Tale E Quale Show: verrà sostituito da Daniela Collu, già alla guida di Hot Factor, l’appuntamento che raccoglie i commenti a caldo un secondo dopo la fine della prima serata.

Daniela Collu a X Factor è già molto vicina ai giudici e ai concorrenti di questa edizione; raccoglie i loro pensieri e le loro emozioni e in passato ha condotto StraFactor. Il percorso di Daniela Collu nel programma Sky va adesso in direzione dei Live Show, ma solo fino a quando il presentatore titolare non potrà far ritorno alla normalità recuperando il suo ruolo storico di conduttore del talent show.

Sarà compito di Daniela Collu annunciare chi sfiderà in un ballottaggio immediato Eda Marì, della squadra degli Over, rimasta in stand-by al termine del primo Live: sarà il concorrente con il singolo meno ascoltato e meno acquistato in questi giorni sulle piattaforme digitali tra gli inediti presentati durante la prima puntata d’esordio. Solo uno dei due potrà rimanere in gara ed esibirsi nel corso del 2° Live Show.