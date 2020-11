Per l’attesissima sfida Trump vs Biden si moltiplica l’offerta televisiva d’approfondimento: seguire le elezioni USA 2020 in diretta tv la notte tra il 3 e il 4 novembre è semplice come scegliere un telegiornale da guardare all’orario di cena, visto che quasi tutti i grandi canali generalisti e la principale piattaforma satellitare italiana dedicheranno degli speciali allo spoglio.

Il 3 novembre è l’ultimo giorno utile per votare per le presidenziali americane: oltre 100 milioni di cittadini statunitensi hanno già votato via posta nelle settimane precedenti e questo renderà lo spoglio più lungo e l’esito più incerto, come preannunciano anche i sondaggi che danno Trump e Biden meno lontani rispetto alle previsioni del mese scorso.

Ecco allora una guida per seguire in diretta le elezioni USA 2020, che potrebbero non avere un vincitore certo la notte stessa dello spoglio: dalle dirette Rai alla maratona de La7, passando per Mediaset e Sky, questi sono gli speciali in onda la notte del 4 novembre da seguire per scoprire – se i risultati permetteranno un esito certo in nottata – chi sarà decretato 46° Presidente degli Stati Uniti.

Rai

Grande schieramento di risorse da parte della tv pubblica per la notte elettorale a stelle e strisce: martedì, quando negli Stati Uniti le urne staranno per chiudersi, parte la notte di Rai1 dedicata alla sfida Trump vs Biden. Dalle 23.30 e per tutta la notte su Rai1 va in onda uno Speciale Porta a Porta, in diretta dallo Studio 5 di via Teulada, a cura di Rai1 e Tg1. IN studio il conduttore Bruno Vespa e la conduttrice di Sette Storie Monica Maggioni. Uno speciale è in onda anche su Rai3 con l’approfondimento del Tg3, in onda a partire dalla mezzanotte e condotto da Giovanna Botteri con la partecipazione di Lucia Annunziata. Anche RaiNews24, il canale all news della Rai, seguirà la lunga notte elettorale dalle 23.00 con collegamenti dagli Stati Uniti, col contributo degli inviati della CNN.

Al mattino successivo, mercoledì 4 novembre, continua l’ideale staffetta tra i programmi della notte e quelli della giornata con nuovi spazi dedicati a questo cruciale evento politico. Su Rai1 alle 6.45 va in onda una puntata monografica di UnoMattina dedicata alle conseguenze del voto americano. Alle 10.00 su Rai2 andrà in onda Speciale Tg2 Italia, mentre alle 12.25 Rai3 trasmetterà l’approfondimento di Fuori Tg. Alle 15.00 uno Speciale Tg1 con Francesco Giorgino, la corrispondente della Rai Giovanna Botteri e il direttore dell’Ispi Paolo Magri realizzerà un approfondimento sull’esito elettorale, con collegamenti con gli inviati a New York, Washington e Wilmington. Altro speciale del Tg2 nel pomeriggio dalle 17 alle 19, oltre che in serata con Tg2 Post (ore 21.00). Ultimo appuntamento Rai con l’informazione sulle elezioni USA 2020 quello di Tg3 Linea Notte, a mezzanotte del 5 novembre su Rai3.

La7

La più famosa delle maratone tv, soprattutto sui social, torna su La7 dalla mezzanotte, subito dopo la puntata di Di Martedì del 3 novembre: la Maratona Mentana, o meglio Speciale TgLa7 Trump o Biden?, seguirà lo spoglio con numerosi ospiti in studio e inviati negli USA fino al mattino successivo, per poi lasciare spazio a Omnibus alle 7:00 del 4 novembre.

Mediaset

Dalle 00.30 su Retequattro, Nicola Porro condurrà lo speciale di Videonews La Notte Americana, realizzato in collaborazione e in simulcast con Tgcom24, per seguire i risultati con commenti a caldo e collegamenti dalle principali città americane e dal mondo. Questi gli ospiti confermati per la nottata:

Il politologo Edward Luttwak, il costituzionalista Alfonso Celotto, i deputati Andrea Ruggieri (Forza Italia), Andrea Romano ed Emanuele Fiano (Pd), i giornalisti Paolo Liguori, Alessandro Sallusti, Virman Cusenza, Mario Sechi, Stefano Feltri, Paolo Guzzanti, Gianni Riotta, Guido Santevecchi, Maria Teresa Cometto, Maria Giovanna Maglie, Claudia Fusani, Daniele Capezzone e Paola Tommasi.

Al mattino successivo, mercoledì 4 novembre, su Canale 5 dalle 6.00 parte uno Speciale Tg5 dedicato al voto americano.

Sky

In occasione delle elezioni USA 2020, Sky Tg24 schiera una partnership editoriale con le testate La Stampa e Repubblica, in onda dalle 23.00 di martedì 3 novembre con una lunga diretta di quasi 24 ore dal titolo America 2020. La maratona elettorale si concluderà alle 20.00 del giorno successivo, mercoledì 4 novembre. In onda su Sky TG24, lo speciale sarà visibile gratuitamente in streaming sui siti di tutte le tre testate. A commentare i risultati, il Direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, quello de La Stampa Massimo Giannini e di Repubblica Maurizio Molinari. Alla conduzione si alternano Renato Coen, Tonia Cartolano, Andrea Bonini, Fabio Vitale, Stefania Pinna, Andrea Bignami, ospitando in studio esperti, editorialisti e notisti politici per approfondire il dibattito sul voto e sulle conseguenze dell’esito elettorale. Collegati con lo studio dagli Stati Uniti, dieci elettori americani, cinque sostenitori di Trump e cinque di Biden, racconteranno perché hanno votato l’uno o l’altro dei due candidati.