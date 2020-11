Sta per aprirsi in Apex Legends la stagione 7, una season che promette numerosi e interessanti cambiamenti. Dopo diversi mesi di transizione, con una sesta stagione piuttosto “scolastica”, è arriva il momento del piatto forte.

Le anticipazioni della primavera-estate, con la lore del gioco che prometteva grandi cose, si concretizzeranno infatti nelle prossime ore. Non solo novità di ambito cosmetico, grazie all’inossidabile Pass Battaglia pronto a rinnovarsi ancora una volta con i suoi centodieci livelli. I ragazzi di Respawn Entertainment hanno deciso di rimboccarsi le maniche e grattare via la ruggine.

E quello che emerge dal cantiere del team di sviluppo è un titolo che si presenta molto diverso rispetto a come lo avevamo lasciato. A partire da domani, 4 novembre, Apex Legends stagione 7 sarà realtà: una nuova mappa, nuove feature e soprattutto un nuovo personaggio pronti ad animare la scena all’interno del Battle Royale.

Apex Legends Stagione 7 alla scoperta di Horizon

E proprio su quest’ultimo punto hanno battuto il ferro bollente gli sviluppatori, andando ad approfondire gli elementi che caratterizzeranno la combattente che va a inserirsi nel roster di quelli disponibili. Il suo nome è Horizon, ha i capelli rossi, e promette di mettere a ferro e fuoco il campo di battaglia.

La capacità di sfuggire, nel suo recente passato, a un buco nero, le ha insegnato parecchie cose. E tra queste proprio la capacità, grazie al NEWT, di generarne uno a sua volta, che tornerà assai utile nel corso delle battaglie. Tramite questo, Horizon potrà infatti risucchiare i nemici durante gli scontri, infliggendo evidentemente un preciso quantitativo di danni che peseranno sull’esito dei conflitti a fuoco.

Chiaramente non mancherà un’abilità passiva altrettanto utile, quella di sfruttare ascensori gravitazionali istantanei che la proietteranno in aria. Tutti elementi che andranno a incidere in maniera fattiva sul gameplay, e con i quali bisognerà fare i conti per evitare di soccombere ai nemici.

Il tutto sarà disponibile nel gioco di Respawn Entertainment a partire dalla giornata di domani. Siete pronti a confrontarvi su un nuovo campo di battaglia?