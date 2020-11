Il Huawei P20 LIte ha venduto tanto nel mondo e anche nel nostro paese. Il modello di fascia media, complice il prezzo contenuto ma anche la sua scheda di tutto rispetto, è ancora posseduto da un gran numero di utenti. Per questo motivo, il supporto software che lo riguarda non è terminato: se non da major update, lo smartphone continua ad essere raggiunto da firmware minori che, tuttavia, lo mettono in completa sicurezza. In effetti è proprio il caso dell’ultimo aggiornamento siglato con build 370 e ora in prima distribuzione.

Come sottolinea la fonte Huawei Central, proprio il Huawei P20 Lite sta iniziando a ricevere il pacchetto 9.1.0.370. Quest’ultimo contiene la patch di sicurezza del mese di settembre e ha un peso non superiore ai 217MB. Come intuibile dal numero identificativo dell’aggiornamento, siamo sempre al cospetto di una soluzione software che prevede la versione del sistema operativo Android 9.1 ma per questo dispositivo, oramai da tempo, chiunque ha rinunciato a volere di più.

A quali criticità rilevanti hanno posto rimedio gli sviluppatori con la loro ultima fatica? Ci troviamo in effetti al cospetto di una patch di sicurezza che supera 3 vulnerabilità critiche e 19 di livello elevato. Proprio per questo motivo, i possessori del vecchio modello di smartphone non appena raggiunti dalla notifica dell’update, farebbero bene a provvedere all’adeguamento software senza la minima esitazione. La verifica manuale della presenza del pacchetto, come sempre, potrà essere verificata anche attraverso le impostazioni del telefono o con l’app di supporto HiCare.

Il Huawei P20 Lite, da abbastanza tempo, ha interrotto la sua corsa per i major update. Come già sottolineato, anche l’ultimo firmware non poteva che essere basato su Android 9.1 e di rimando, anche sull’interfaccia EMUI 9.1. Nonostante in molti abbiano nutrito tante speranze, neanche l’EMUI 10 è stata concessa a questo device ma, almeno, le patch di sicurezza hanno continuato a fare capolino a bordo del telefono.