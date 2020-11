Sapevamo ci sarebbero stati altri dispositivi Fan Edition, ma non immaginavo la scelta potesse ricadere sul Samsung Galaxy Note 20 FE. Come riportato da ‘SamMobile‘, la pagina di destinazione del Samsung Galaxy S20 FE condivisa dal sito della divisione brasiliana del brand asiatico ha fatto menzioni sospette proprio al Samsung Galaxy Note 20 FE, con riferimenti alle dimensioni del display (diagonale da 6.5 o 6.3 pollici) ed ai suoi angoli arrotondati. Una citazione che dovrebbe riguardare il Samsung Galaxy Note 20 FE, a meno che non si tratti di un errore come un altro (sebbene il dispositivo sia menzionato anche nella fonte della pagina). In particolare, il codice si riallaccia ad una sezione della pagina in cui il produttore sudcoreano parla dei benefici della modalità notturna, con in allegato anche qualche foto.

Non è detto non si tratti di un errore anche in questo caso, alla cui base potrebbe anche esserci l’effettiva volontà da parte dell’OEM di presentare il Samsung Galaxy Note 20 FE. Noi per primi in passato vi avevamo parlato delle perplessità che sarebbero nate nel caso in cui il produttore asiatico avesse deciso di presentare un Samsung Galaxy Note 20 FE, vista già la presenza del Samsung Galaxy Note 20, che non tiene il passo del Note 20 Ultra. Se l’OEM stesse veramente optando di lanciare un dispositivo di questo genere un motivo più che valido dovrà pur esserci. Chissà che non c’entri l’andamento delle vendite, estremamente deludenti, della serie dei Samsung Galaxy Note 20, tanto da indurre il colosso di Seul a modificarne la mole produttiva per non finire in eccedenza di offerta rispetto alla domanda.

Non è escluso, ammesso e non concesso che le indiscrezioni di cui sopra si rivelino veritiere, che l’OEM voglia provare a rilanciare in qualche modo la line-up con un Samsung Galaxy Note 20 FE, come già fatto con il Samsung Galaxy S20 FE nell’ambito dei top di gamma della serie dei Galaxy S. Vedremo col tempo cosa deciderà di fare il produttore asiatico, lasciando adesso la parola a voi che ci state leggendo.