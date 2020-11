Sta per arrivare la fine di Samsung S Translator, dopo l’addio nel tempo di alcuni altri servizi, tra cui Find My Car, MirrorLink, S Voice e PlayGalaxy. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul ne ha da poco dato l’annuncio tramite un avviso inviato agli utenti locali: Samsung S Translator chiuderà i battenti il 1 dicembre 2020. La società ha affermato che le informazioni personali raccolte dagli utenti per migliorare il servizio sarebbero state eliminate senza ulteriori indugi. Il produttore asiatico ha anche ringraziato gli utenti di Samsung S Translator per aver mostrato interesse per il servizio, ad averlo utilizzato nel corso degli anni.

La piattaforma ha offerto traduzioni linguistiche tra 11 idiomi diversi: inglese UK, portoghese brasiliano, inglese USA, tedesco, francese, italiano, coreano, giapponese, cinese semplificato, russo e spagnolo. Se eravate soliti utilizzare Samsung S Translator per le vostre traduzioni adesso potrete avvalervi di Bixby per tradurre il testo da una lingua ad un’altra. Qualora l’assistente virtuale del colosso di Seul non vi convincesse per qualche motivo, le alternative sono Google Translate e Microsoft Translator, che offrono entrambi la traduzione di più lingue rispetto a Bixby. Il colosso di Seul sta continuando a migliorare le prestazioni di tradizione linguistica di Bixby utilizzando l’intelligenza artificiale sui dispositivi.

Per gli utenti ad utilizzare abitualmente Samsung S Translator per le proprie traduzioni linguistiche (saranno pochi, in caso contrario l’azienda asiatica non avrebbe proceduto alla sua rimozione) doverci rinunciare potrebbe rivelarsi un po’ turbolento all’inizio, ma, come vi abbiamo sopra spiegato, le alternative, altrettanto valide, non mancano (a cominciare da Bixby se si vuol restare in tema di prodotti del colosso di Seul, passando per i più completi Google Translate e Microsoft Translator). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.