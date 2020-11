C’è grande attesa per il nuovo DPCM per le misure più restrittive contro la perdurante epidemia Covid-19. A che ora oggi 3 novembre sarà disponibile il testo con le ultime limitazioni (anche territoriali) per cercare di frenare i contagi oramai troppo elevati nel nostro paese? Le informazioni a nostra disposizione sono abbastanza certe, grazie pure alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rilasciate ieri 2 novembre.

Il nuovo DPCM, in larga parte, già è noto. Non se ne conoscono esattamente i dettagli ma proprio ieri il premier Conte, nel riferire alla Camera e al Senato sulla situazione dell’epidemia, ha lasciato più che intendere come si procederà con l’attivare misure estremamente restrittive almeno in alcune zone d’Italia. Per quanto non ci sia l’intenzione di far partire un nuovo lockdown generalizzato come nello scorso marzo, si potrebbe invece procedere alla chiusura di buona parte delle attività in ben 11 regioni. Il dettaglio delle zone già più a rischio è stato riportato sulle nostre pagine, a seguito della valutazione dell’indice di contagio negli appositi territori.

Dunque a che ora dovrebbe giungere proprio il nuovo DPCM? Il premier Conte ha parlato di pubblicazione in serata delle nuove misure restrittive per la limitazione dei contagi. Seguendo un copione, oramai tristemente noto per noi italiani dopo l’inizio dell’attuale pandemia, è più che probabile che le nuove regole saranno rese note, salvo sorprese, più o meno all’ora di cena, magari intorno alle 8 o le 9 di sera.

Per completezza, va detto che probabilmente al nuovo DPCM di oggi 3 novembre si accompagnerà anche un nuovo discorso di Conte alla nazione, sempre nella serata odierna. Per l’applicazione immediata delle nuove regole, è presumibile che queste entreranno in vigore già da domani 4 novembre o comunque in tempi molto ristretti. D’altronde non c’è assolutamente tempo da perdere, visto il numero di contagi sempre più elevato.