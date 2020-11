Con Watch Dogs Legion e una manciata di altri titoli si aprirà ufficialmente la cavalcata della next gen. Per PS5 e Xbox Series X si preannunciano mesi molto caldi, con l’arrivo sugli scaffali che è previsto per le prossime settimane.

E non saranno pochi i videogiochi che si prefiggono di tenere compagnia agli utenti in una duplice veste, quella dedicata alle console “stagionate” e a quelle fresche d’arrivo sul mercato. Watch Dogs Legion è uno di questi, e le faville sono preannunciate ormai da mesi grazie a un gameplay che promette soluzioni ludiche particolarmente interessanti.

Sotto la lente d’ingrandimento ci è però finita questa volta l’impalcatura tecnica che sorreggerà il titolo prodotto da Ubisoft. E che chiaramente si differenzierà in maniera sostanziale a seconda dell’hardware sul quale si troverà a girare.

Watch Dogs Legion, come cambia il gioco nelle diverse edizioni?

Un focus imprescindibile quello su Watch Dogs Legion, e che permette di avere una panoramica alquanto esaustiva del confronto che anche altre produzioni andranno a sostenere. Il passaggio da PS4 e Xbox One a PS5 e Xbox Series X avrà un impatto importante sotto il profilo visivo. Le nuove tecnologie messe in campo promettono grandi cose, e l’analisi del nuovo capitolo della serie di Ubisoft è alquanto chiara su questo punto.

Il confronto, nel caso riportato in questo articolo, è tra le versioni di Watch Dogs Legion dedicate a Xbox One e Xbox Series X. Le due piattaforme di Microsoft si mostrano entrambe performanti, sebbene con le dovute differenze. In particolar modo sul sistema di gestione dell’illuminazione, che chiaramente sulla next gen ha subito un importante power up.

Grazie al sistema di Ray Tracing, i riflessi saranno infatti generati in tempo reale, a differenza di quanto avviene sulla old gen, dove tutto è sostanzialmente precalcolato. Anche i modelli poligonali hanno subito un’ulteriore upgrade, così come gli effetti particellari che animeranno al scena all’interno del gioco.

Manca poco per poter effettivamente saggiare con mano le novità pronte a entrare in scena con la next gen. Aprirà le danze Xbox Series X il prossimo 10 novembre, con PS5 che seguirà a ruota il 19 novembre.

