Arriverà a Natale su Netflix la saga dei Bridgerton, la prima serie targata Shondaland per la piattaforma. Creata dal suo collaboratore di lunga data di Shonda Rhimes Chris Van Dusen (già sceneggiatore delle celeberrime Scandal, Grey’s Anatomy e Private Practice), la prima serie della casa di produzione ShondaLand per Netflix debutterà il 25 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Basato sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn, Bridgerton è un period drama ma anche una commedia romantica, che racconta la storia di una famiglia numerosa alle prese con le convenzioni sociali dell’età della Reggenza a Londra (1811-1820).

Tra amicizie, amori, invidie, competizione sociale, Bridgerton segue le vicende di Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore della potente famiglia omonima, mentre si appresta a cercare marito nella Londra dell’era Regency, sperando di avere la fortuna di trovare l’uomo ideale e sposarsi per amore, come avvenuto ai suoi genitori. Quando però suo fratello maggiore inizia a escludere i suoi potenziali corteggiatori, Daphne entra nel cosiddetto foglio dello scandalo dell’alta società (che appare all’inizio del teaser di Bridgerton) scritto dalla misteriosa e sconosciuta Lady Whistledown, ritrovandosi agli occhi di tutti ad essere descritta sotto una cattiva luce. A sfidarla ulteriormente in questa ricerca dello scapolo perfetto è il ribelle Duca di Hastings (Regé-Jean Page), considerato un ideale promesso sposo dalle mamme delle debuttanti. Nonostante i due si rifiutino a vicenda, la loro attrazione apparirà presto innegabile: entrambi si troveranno impegnati in una crescente sfida di astuzie mentre cercano di realizzare le aspettative della società per il loro futuro.

















Bridgerton è interpretata da Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains. Voce narrante della serie nei panni di Lady Whistledown il premio Oscar Julie Andrews.

Ecco il primo teaser di Bridgerton, incentrato quasi tutto sul pettegolezzo sociale e la misteriosa capacità di Lady Whistledown di sapere tutto di tutti. E ovviamente, di divulgare segreti a tutta la comunità. La prima serie ShondaLand per Netflix sarà una Gossip Girl ottocentesca?