L’iPhone 12 senza caricabatterie a parete nella confezione di vendita ha fatto discutere molti fan Apple ma soprattutto i detrattori del brand. La mossa ecologista dell’azienda di Cupertino è stata interpretata dai più come una furbata per risparmiare sui costi di produzione e, nello stesso tempo, per ricavare nuovi introiti proprio dalla vendita separata del fondamentale accessorio. Molti produttori Android concorrenti hanno ironizzato sulla scelta nei giorni immediatamente successivi alla presentazione dei melafonini ma ora Xiaomi in particolare ha deciso di passare dalle parole ai fatti.

Il produttore cinese ha appena lanciato in Cina un caricabatterie da 20 W, per la ricarica rapida degli ultimissimi iPhone 12. Naturalmente il concorrente di Apple ha pensato bene di rendere l’accessorio estremamente economico. Quest’ultimo può essere acquistato a soli 39 Yuan ossia il corrispettivo di soli 5.euro. La stessa tipologia di accessorio, sempre da 20 W, costa sul sito ufficiale Apple ben 25 euro, ossia 5 volte il valore della soluzione compatibile.

Per il momento la distribuzione commerciale del caricabatterie Xiaomi per iPhone 12 da 5 euro anche in Italia non è stata confermata. Tuttavia la soluzione hardware potrebbe giungere dalle nostre parti anche attraverso alcuni siti e-commerce asiatici che distribuiscono anche in occidente, magari non subito ma fra qualche settimana e di certo in tempo per i prossimi acquisti natalizi

Con la specifica scelta di Apple di non inserire il caricabatterie nelle confezioni degli iPhone 12, era praticamente inevitabile che diversi produttori proponessero le loro soluzioni low-cost per gli ultimi melafonini. Xiaomi di certo incasserà e non poco dagli accessori per gli ultimi arrivati e magari si conquisterà una certa buona reputazione tra i fan Apple che non guardano di solito al mondo Android con la dovuta attenzione. Chissà pure se, in questo modo, non riuscirà a conquistarsi qualche cliente, magari in un futuro neanche troppo lontano.