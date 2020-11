A novembre 2020 sono aperte le domande per il bonus 800 euro collaboratori sportivi, che, come previsto dal Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, potranno essere presentato per il riconoscimento dell’indennità di cui l’art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Facciamo subito presente che l’erogazione del bonus 800 euro collaboratori sportivi avverrà in automatico solo per quanti ne hanno già beneficiato a marzo, aprile, maggio o giugno. I nuovi beneficiari, invece, dovranno presentare una richiesta dedicata seguendo le indicazioni diramate dalla società Sport e Salute Spa nel comunicato stampa del 30 ottobre 2020.

l decreto Ristori, nel corso del mese di novembre 2020, ha disposto venga erogato dalla società Sport e Salute Spa (per un limite di 124 milioni di euro per quest’anno), la somma di 800 euro ai lavoratori sportivi, ovvero impegnati in rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le varie federazioni sportive di ordine nazionale, le discipline di stampo sportivo associate, gli enti promotori dello sport riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e le associazioni sportive di natura dilettantistiche, che, per causa della pandemia da Coronavirus, si sono visti costretti a cessare, ridurre o sospendere la propria attività. Per avere diritto al bonus 800 euro collaboratori sportivi bisognerà non rientrare nell’applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Legge ‘Rilancio’), non aver beneficiato o star beneficiando di altro reddito occupazionale per il mese di novembre 2020, né tanto meno il Reddito di Cittadinanza, oppure cumulare l’agevolazione con altre indennità incluse nel decreto Cura Italia.

La procedura di richiesta del bonus 800 euro collaboratori sportivi relativo al mese di novembre 2020 richiederà una prenotazione (invio di un SMS con il proprio CF al numero che reso noto dalle ore 14 di oggi 2 novembre sul sito di Sport e Salute, cui seguirà la ricezione di un codice di prenotazione con indicati il giorno e l’ora in cui si dovrà compilare la domanda sulla relativa piattaforma), un accreditamento (bisognerà usare il link ricevuto via SMS insieme al codice di prenotazione), la compilazione e l’invio della domanda.