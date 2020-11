Ormai si conosce molto bene sia Xiaomi che il suo sub-brand Redmi, salito alla ribalta per la proposta di smartphone dalle specifiche tecniche di un certo calibro a prezzi a dir poco competitivi. La notizia del giorno potrebbe fare particolarmente piacere a tutti quegli utenti che vogliono trarre la migliore esperienza fotografica possibile dal proprio smartphone, senza per questo doversi svenare. Come riportato da ‘androidauthority.com‘, Redmi potrebbe presto lanciare un terminale con una fotocamera da 108MP, come, del resto, già fatto da Xiaomi, anche se a prezzi leggermente più alti.

La particolarità di questo fantomatico smartphone di Redmi potrebbe proprio essere questa: offrire un sensore da 108MP al prezzo più basso di sempre. Secondo un report proveniente dalla Cina, il dispositivo in questione potrebbe appartenere alla serie Note 9 di Redmi. Il sensore da 108MP designato potrebbe corrispondere all’ormai noto Samsung Isocell HM2, che ricordiamo avere pixel da 0,7 micron e dimensioni di 1/1,52″. Il funzionamento di questo tiratore potrebbe sembrare di difficile comprensione, anche se in realtà è alquanto semplice (proveremo a spiegarvelo in poche parole, senza troppi fronzoli): l’obiettivo vanta 12MP effettivi, che, grazie al coinvolgimento della tecnologia ‘nona-binning’, combineranno quanto incamerato da ogni pixel con i 9 subito adiacenti, ottenendo così un’immagine da 108MP.

Una bella trovata senza ombra di dubbio, soprattutto perché i risultati sono anche piuttosto pregevoli (ricordandoci sempre che è di uno smartphone che si sta parlando, e non di una reflex, nata appositamente per quello). A quanti di voi piacerebbe se venisse per davvero presentato un dispositivo Redmi con una fotocamera da 108MP, e soprattutto ad un prezzo molto competitivo (non aspettatiamoci comunque cifre ridicole visto la caratura del dispositivo di cui stiamo parlando)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo il prima possibile.