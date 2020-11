Il mese di novembre appena cominciato sarà quello dedicato alla distribuzione dell’interfaccia One UI 3.0 su diversi Samsung Galaxy. L’aggiornamento software basato naturalmente su Android 11 porta con se un gran numero di novità interessanti e per questo è tanto atteso. Come è più che logico, da apripista per la nuova esperienza ci saranno i top di gamma del produttore, secondo quanto dichiarato direttamente sul sito ufficiale Samsung appunto.

I primi a ricevere la One UI 3.0 in assoluto dovrebbero essere i Samsung Galaxy S20 nel giro di qualche giorno a questo punto e comunque entro la fine del mese corrente. A seguire, la stessa distribuzione riguarderà i phablet lanciati nella scorsa estate, dunque i Samsung Galaxy Note 20.

L’impegno per portare la One UI 3.0 su altri smartphone Samsung Galaxy continuerà poi anche su altri dispositivi, sempre di fascia alta. Non sappiamo ancora se esattamente a novembre ma lo stesso aggiornamento dovrebbe seguire anche per il Galaxy Fold, il tablet Galaxy Tab S7 e ancora il pieghevole Galaxy Z Fold 2. Nessuna notizia, per il momento, di altri device interessati dal prossimo passaggio software ma magari questi non tarderanno per nulla ad arrivare.

Quali sono le più rilevanti novità dell’interfaccia One UI 3.0 per i Samsung Galaxy interessati? C’è da segnalare subito un nuovo design per le impostazioni rapide e per le notifiche. Gli utenti avranno a disposizione anche un nuovo widget per il controllo dei contenuti multimediali e saranno rinnovati anche le funzioni Dynamic Lock Screen, Knox e Smart Switch. Per finire, non può non essere menzionata la nuova opzione Multi-Active Window per i dispositivi pieghevoli nell’ottica di una maggiore produttività