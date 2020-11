Si riscontrano oggi 2 novembre fastidiosi problemi Linkem per tanti utenti in giro per il Paese. A partire dalle 12 di questo lunedì, infatti, in tanti stanno faticando non poco con la linea domestica, anche se dal mio punto di vista al momento non ci sono ancora i presupposti per parlarvi di un vero e proprio down. Si tratta di un disservizio che va a affrontato in ogni caso in tempi brevi, come del resto è avvenuto lo scorso mese di marzo, quando sulle nostre pagine abbiamo avuto modo di prendere in esame un’altra anomalia.

Il 2 novembre problemi Linkem: numero assistenza se la rete non funziona

L’andamento dei problemi Linkem trapelati il 2 novembre può essere monitorato in tempo reale su Down Detector, con cui potrete farvi un’idea più precisa sull’evoluzione dei fatti in tempo reale. Questo, almeno fino a quando non arriverà una comunicazione ufficiale da parte dell’operatore per comprendere quale sia effettivamente lo status dei server. Nel frattempo, in molti si chiedono anche quale sia il numero per rivolgersi all’assistenza con anomalie di questo tipo.

Esiste una pagina apposita sotto questo punto di vista. In caso di problemi Linkem, infatti, potrete contattare l’assistenza gratuitamente al numero 800546536. Staremo a vedere nei prossimi minuti se il malfunzionamento trapelato poco prima di pranzo verrà preso in carico ed archiviato dai tecnici. Staremo a vedere se la situazione si evolverà positivamente per i clienti a stretto giro e se verranno fuori eventualmente anomalie geolocalizzate.

Resta il fatto che al momento i numeri non siano sufficienti per parlare di down coi problemi Linkem di inizio novembre e che il nostro sia in primis un supporto a chi cerca informazioni per contattare l’assistenza. Fateci sapere come stanno andando le cose, in modo da contestualizzare al meglio la situazione questa settimana.