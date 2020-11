Stanno arrivando proprio in queste ore alcuni segnali importanti a proposito del Samsung Galaxy S20 e del suo sviluppo software. Questa volta, però, non si parla di One UI 3.0, a differenza di quanto avvenuto la scorsa settimana secondo i nostri report. In sostanza, la società coreana sta lavorando contemporaneamente su aggiornamenti standard per la sua linea di punta del 2020. Ecco perché oggi 2 novembre dobbiamo analizzare bene come stiano cambiando le cose per chi ha deciso di puntare su questi dispositivi.

Le ultime novità software per il Samsung Galaxy S20

Un ulteriore contributo informativo per il Samsung Galaxy S20 ci arriva questo lunedì da Sammobile. A tal fine, Samsung sta lanciando un nuovo aggiornamento per i tre principali device di questa famiglia, in riferimento a coloro che utilizzano ancora Android 10 e One UI 2.5. Questo pacchetto software, con la versione firmware G98xxXXS5BTJ4, è attualmente disponibile in Germania e senza dubbio andrà incontro ad una distribuzione più ampia prima della fine della settimana.

Cosa propone l’aggiornamento trapelato proprio in queste ore ai possessori di un Samsung Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra. Fino a questo momento, changelog alla mano, solo correzioni di sicurezza, il che non dovrebbe sorprenderci poiché Samsung probabilmente sta aspettando con ogni probabilità di portare nuove funzionalità ai suoi top di gamma, prima che l’aggiornamento One UI 3.0 sia pronto per il lancio ufficiale e definitivo sul mercato. Dunque, ad oggi non è ancora chiaro quali vulnerabilità vengono affrontate da queste correzioni di sicurezza.

In sostanza, per eventuali novità extra non possiamo fare altro che attendere la piena distribuzione del firmware in Italia, considerando il fatto che solo dopo il download potremo risalire ad eventuali dettagli extra per chi spera di fare passi in avanti importanti con il proprio Samsung Galaxy S20.