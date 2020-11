Le voci di corridoio parlano di lockdown per gli over 70 oltre a un nuovo giro di vite su numerosi aspetti già toccati in precedenza. Sono queste le anticipazioni che arrivano nelle ultime ore su quelle che potrebbero essere attuate dal governo nella giornata odierna. Un nuovo DPCM si profila infatti all’orizzonte per oggi, 2 novembre. E chiaramente le indiscrezioni non hanno mancato di animare la rete.

In particolare, a essere interessati dai prossimi provvedimenti in prima persona, sarebbero proprio gli anziani. Un lockdown per gli over 70 si profila all’orizzonte: osservati speciali e maggiormente a rischio, si proverebbe in questo modo a limitarne l’esposizione a potenziali fonti di contagio.

Il tutto per salvaguardarne la salute, certo, ma anche per evitare di sovraccaricare nelle prossime settimane i reparti sanitari dedicati all’emergenza Covid. Lo spettro di una ricaduta in situazioni analoghe a quelle dei mesi primaverili è dietro l’angolo. Meglio attuare subito misure contenitive maggiori piuttosto che saturare le strutture sanitarie.

Lockdown over 70 e ulteriori restrizioni: le possibili novità al 2 novembre

E tra le misure di cui sopra, oltre al lockdown per gli over 70, pronte nuove restrizioni a carattere generale. In particolar modo il coprifuoco potrebbe essere anticipato: le previsioni parlano di un anticipo dell’orario, che passerebbe dalle 23 alle 18.

Possibile anche la chiusura di bar e ristoranti nelle zone con l’indice di diffusione del contagio più alto, con il servizio di consegna a domicilio che sarebbe però sempre attivo.

Resta da sciogliere il nodo legato alla scuola, con le strade da intraprendere che potrebbero essere differenti. Mentre sembrerebbe passare al 100% la didattica a distanza per le scuole superiori, per le medie potrebbe essere garantita la didattica in presenza fino alla seconda.

Le conferme o le smentite sono attese per la giornata di oggi, con il nuovo DPCM che è atteso al varco. Quali saranno le contromisure adottate dal governo?