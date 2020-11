Lady Gaga accompagna Joe Biden nell’atto finale della campagna elettorale del candidato democratico. Stefani Germanotta sarà quindi la protagonista dell’evento di Pittsburgh, dove comparirà con Biden e con la moglie Jill. Kamala Harris è invece attesa a Filadelfia con John Legend.

La scelta di puntare su Lady Gaga ha fatto subito arrabbiare il portavoce della campagna elettorale di Donald Trump, Tim Murtaugh, che ha subito tuonato contro la decisione di esibire l’artista di Chromatica:

“Niente mette in luce il disprezzo di Joe Biden per i lavoratori dimenticati della Pennsylvania come la campagna con l’attivista anti-fracking Lady Gaga. Questo disperato tentativo di suscitare entusiasmo per la sua candidatura poco brillante è in realtà un bastone acuto negli occhi per i 600.000 abitanti della Pennsylvania che lavorano in l’industria del fracking”.

Lady Gaga si è invece detta entusiasta per questa opportunità:

“Sono così entusiasta di essere tornata in Pennsylvania! (Pittsburgh dove andavo a visitare mia nonna!). Ci vediamo domani al raduno di Joe! Abbiamo bisogno di ogni voto – avere un piano. Questa elezione dipende da voi!”

L’endorsement di Lady Gaga si era espresso anche nei giorni scorsi, quando aveva invitato al voto sfoggiando alcuni dei suoi abiti più iconici: “Credo che non importa come ti senti riguardo alle elezioni in questo momento, sei ancora responsabile. Forse sei stufo di tutti i combattimenti o sei frustrato dal Covid e non vuoi affrontarlo. Forse non ti piacciono tutti i candidati o forse ti senti così scoraggiato dallo Stato della nostra nazione che hai deciso che è meglio non far parte del sistema, il sistema che non ti piace”.

Lady Gaga è ferma con i concerti dopo lo stop di tutti gli spettacoli dal vivo imposti dalle norme anti-contagio. L’artista aveva annunciato un tour per il Nord America, che ha annullato in attesa di tempi migliori.