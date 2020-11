Uno dei temi più caldi riguardanti il nuovo DPCM in arrivo tra oggi e domani, con cui verranno introdotte misure più restrittive per iniziare il mese di novembre, riguarda anche in questo frangente le scuole calcio chiuse. Come stanno le cose dopo le notizie che abbiamo condiviso la scorsa settimana per i nostri lettori? Credo sia doveroso riportarvi quanto trapelato fino a questo momento, soprattutto considerando il fatto che per bambini e ragazzi gli allenamenti individuali (gli unici consentiti in questo momento) siano fondamentali.

Con le scuole chiuse in alcune regioni e con la didattica a distanza estesa dal nuovo DPCM, infatti, la questione delle scuole calcio e degli allenamenti per altre discipline diventa forse l’unica valvola di sfogo per i più piccoli. Partendo dal presupposto che le ulteriori restrizioni dovrebbero essere ufficializzate tra oggi e domani, le ultime notizie ci parlano di probabili interventi sull’orario del coprifuoco e sulla mobilità delle persone, con probabili limiti agli spostamenti tra regioni. Dunque, tutte le bozze trapelate finora non fanno emergere criticità per le scuole calcio e lo sport.

Scuole calcio chiuse a novembre coi prossimi DPCM?

Resta la grande incertezza sugli scenari a breve termine per lo sport e, di conseguenza, sulle scuole calcio. Se da un lato non dovrebbero essere toccate dai prossimi provvedimenti, allo stesso tempo non è lecito prevedere l’andamento della curva dei contagi durante il mese appena iniziato. Possibile anche che gli allenamenti individuali siano consentiti, collocandoli sullo stesso piano dell’attività motoria all’aperto. Al momento non in discussione. Insomma, ci sono speranze di non doversi chiudere in casa. E soprattutto di non dover chiudere in casa anche i bambini.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero emergere ulteriori novità oggi 2 novembre, in merito ad un argomento complesso come quello delle scuole calcio chiuse.