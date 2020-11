Justin Bieber ha pensato al suicidio. Il racconto drammatico dell’artista canadese è arrivato dal documentario, nel quale ha rivelato di avere avuto pensieri suicidi in un periodo molto particolare della sua vita.

L’artista si è anche soffermato sul periodo felice che sta vivendo, sottolineando anche di trovarlo incredibile: “Sono più soddisfatto, mi sento il più stabile possibile, mi sento più sicuro, più fiducioso. Sono così in pace per la prima volta nella mia vita. Non mi sento come se stessi lottando. E come se sapessi chi Dio mi ha chiamato ad essere, dove sono, dove dovrei essere. Sto camminando nei piani di Dio. La certezza di questo è sorprendente”.

Il documentario legato all’ultimo album di inediti contiene anche le ultime rivelazioni, nelle quali ha raccontato i motivi per i quali abbia pensato di farla finita: “Persone a caso che dicevano ‘Fai schifo! Sembri una ragazza! ‘Mi scuotevo di dosso e mi comportavo come se non mi infastidisse, ma quella roba mi dava fastidio. E poi ha influenzato il modo in cui ho agito e come ho trattato le altre persone, ed è solo questo ciclo continuo di, tipo, ferire le persone, ferire le persone”.

Ed è così che racconta come abbia pensato di compiere un gesto folle: “Sono arrivato a chiedermi, questo dolore andrà mai via? Era così presente. Il dolore era così consistente. Stavo solo soffrendo, giusto? Quindi dico, ‘Amico, preferirei non provare questo piuttosto che sentire questo.’”

Il nuovo album di Justin Bieber potrebbe arrivare entro la fine del 2020. La sua ultima prova sulla lunga distanza risale al mese di gennaio 2020, quando aveva deciso di pubblicare Changes. Il disco contiene anche un singolo che ha voluto dedicare alla moglie Hailey, che gli era stata vicina nei momenti più duri della depressione. L’artista aveva anche rivelato di essere affetto dalla Malattia di Lyme, che l’ha anche costretto a rimandare alcune date del tour.