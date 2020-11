Johnny Depp ha perso la sua battaglia legale contro il Sun. Andrew Nicol, un giudice dell’Alta Corte di Londra, ha rigettato la denuncia per diffamazione presentata dall’attore di Hollywood. Il noto tabloid britannico, nel 2018, aveva infatti definito Depp un “wife beater” (“picchiatore della moglie”), dopo le accuse rivolte dall’attrice Amber Heard. Questo articolo aveva spinto l’attore a chiedere un risarcimento per il danno dell’immagine, ma un giudice ha respinto la richiesta.

Johnny Depp nel film Waiting For The Barbarians.

La sentenza

Il verdetto è arrivato dopo un ciclo di udienze. Nella motivazione della sentenza del tribunale si legge che ciò che è stato pubblicato dal Sun è “sostanzialmente vero”. Il giudice ha esaminato nel dettaglio 14 episodi presentati dalla difesa e ha tenuto in considerazione anche alcune ammissioni fatte dallo stesso denunciante.

Il team legale di Johnny Depp, che esce a pezzi da questa vicenda giudiziaria, ha dichiarato di non escludere ulteriori azioni legali. Un portavoce del Sun ha invece dichiarato:

Gli abusi domestici non devono mai essere silenziati e noi ringraziamo il giudice per la sua attenta valutazione dei fatti, nonché Amber Heard per il coraggio con cui ha deposto in aula.

Johnny Depp e Amber Heard, la lotta legale

I due ex coniugi combattono una battaglia legale dal 2016, subito dopo la loro separazione. Amber Heard (l’attrice che ha recitato in Justice League) ha accusato Depp di violenza domestica. Durante questo lungo ciclo di udienze, sono state chiamate a testimoniare diverse persone (tra cui James Franco), ci sono state recriminazioni rancorose e alcune ammissioni sull’uso di droghe e alcool da parte dell’attore.

Johnny Depp (il protagonista della saga di Pirati Dei Caraibi) aveva citato in giudizio News Group (editori del Sun) e il giornalista Dan Wootton in seguito a un articolo in cui si affermava che l’attore era stato violento nei confronti di Amber Heard, l’ex moglie.