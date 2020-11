L’evento risale alla quinta stagione de Il Trono di Spade, ma per Iwan Rheon rappresenta ancora il giorno peggiore della mia carriera. Il riferimento è allo stupro di Sansa Stark (Sophie Turner) da parte del suo Ramsey Bolton, compiuto nella prima notte di nozze dinanzi a un inerme Theon Greyjoy (Alfie Allen). Le dichiarazioni di Rheon sono emerse nel corso di un’intervista a Metro, durante la quale l’attore, cantante e musicista britannico si è soffermato sull’impatto emotivo di una scena che ha definito orribile. Nessuna voleva trovarsi [sul set], nessuna voleva farlo, ma se si sta raccontando una storia lo si deve fare fedelmente.

[I creativi della serie] non hanno sensazionalizzato l’evento, nulla del genere. È stato molto, molto difficile da guardare. Sfortunatamente è una delle cose orribili che capitano, e non dovrbbero. È stato il giorno peggiore della mia carriera, ha proseguito. Quando si taglia il dito a qualcuno non lo si vede davvero, e quando si fa un primo piano in realtà c’è un pezzo di plastica. Stiamo solo recitando, non c’è nulla di reale. Un momento in cui vivi la realtà della situazione, invece, è molto difficile da gestire. È stata una giornata davvero, davvero orribile.

I commenti di Iwan Rheon riportano alla memoria le petizioni lanciate subito dopo la messa in onda dell’episodio, nel 2015, in cui orde di fan indignati spronavano al boicottaggio della serie in risposta a un evento tanto traumatico. Nel 2016, invece, lo stesso Rheon tentava di gettare acqua sul fuoco nel corso di un’intervista all’Independent. Capisco perché le persone abbiano reagito in quel modo. Hanno visto crescere questa ragazza e le vogliono bene. Allo stesso tempo mi è sembrato che ci sia stata una reazione davvero molto intensa, e questa non è neppure la cosa peggiore che sia mai capitata in Game of Thrones. Per esempio, bruciare un bambino… nessuno sembra essersi arrabbiato per quello.

Nonostante il tempo trascorso dalla conclusione de Il Trono di Spade, la serie più ambiziosa di sempre torna ad accendere la curiosità degli appassionati con cadenza regolare. Uno dei motivi del rinnovato interesse per i dietro le quinte della produzione riguarda la pubblicazione di Fire Cannot Kill a Dragon, il libro in cui James Hibberd dell’Entertainment Weekly dà conto di tutto ciò che avremmo sempre voluto sapere su Il Trono di Spade e i suoi retroscena.

Lo stesso George R.R. Martin ritiene che in questo nuovo sforzo editoriale si trovino le risposte a tutte le possibili domande sulla serie. James Hibberd ha seguito Game of Thrones dall’inizio alla fine e sa dove sono seppelliti tutti i cadaveri. È tutto qui, in questa storia orale della serie: com’è iniziata, come si è conclusa, draghi e metalupi, cos’è successo davanti alle telecamere e cos’è successo dietro le quinte, i trionfi e i passi falsi, le decisioni più dure, i bivi lungo il cammino, le ragioni delle varie scelte, è stato il suo commento introduttivo.

Per i nostalgici, inoltre, Rai4 propone per la prima volta in chiaro l’ottava e ultima stagione della serie. Il Trono di Spade 8 è atteso in appuntamenti settimanali dalla prima serata del 2 novembre 2020.