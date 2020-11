Si chiama Moto G 5G il nuovo smartphone in lavorazione nelle fucine di casa Motorola. Smartphone più volte al centro di rumor e indiscrezioni incontrollate nelle ultime settimane, e che è destinato ad ampliare la linea di smartphone Moto G. Il nuovo modello è conosciuto con il nome in codice “Kiev”, ed è tornato sotto la luce dei riflettori di recente grazie ad una nuova serie di leak apparsi in rete.

Si parte con il portale Slashleaks, che ha condiviso la prima foto reale del Motorola Moto G 5G, visibile poco più in basso in questo stesso articolo. Lo scatto mostra delle cornici decisamente ridotte rispetto al passato, con un mento però più pronunciato, mentre il foro per la fotocamera frontale collocato sempre al centro dello schermo – nella parte superiore del display in dotazione. Non solo, non manca una visione su alcune delle caratteristiche tecniche principali del device mobile confezionato dalla casa alata.

Come si legge sulle pagine del sito XDA-Developers, sono disponibili alcuni aspetti della scheda tecnica del Moto G 5G di prossima uscita, per quanto non ancora confermate dai vertici di Motorola. Tra queste, a spiccare è prima di tutto il SoC presente sotto la scocca, ovvero lo Snapdragon 750G, nuova piattaforma presentata da Qualcomm per i dispositivi di fascia media, e del tutto compatibile con le reti 5G di nuova generazione. Per quanto riguarda il display, dovrebbe essere uno da 6,66 pollici, con la batteria da 5000 mAh. Il Motorola Moto G 5G dovrebbe poi vantare 6 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione interna – comunque espandibile -, fotocamera anteriore da 16MP e a chiudere una fotocamera posteriore composta da 48MP (Samsung GM1) + 8MP (tele, Samsung S5K4H7) + 2MP (OmniVision OV92B10). Cosa ve ne pare del nuovo smartphone di fascia media di Motorola? Potrebbe farvi gola? Ditecelo più sotto nello spazio adibito ai commenti.