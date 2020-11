Arriva apparentemente da Il Sole 24 Ore la presunta anticipazione riguardante la bufala della tredicesima dei dipendenti pubblici rinviata al mese di aprile. Nonostante debba essere erogata nello scorcio finale del 2020, le ultime indiscrezioni ci dicono che potrebbero esserci dei ritardi, in quanto l’intenzione del governo sarebbe quella di riservare quelle quote alle famiglie più bisognose. Uno scenario imprevisto, che si sarebbe creato in seguito alla seconda ondata di contagi Covid.

Rinvio tredicesima dei dipendenti pubblici ad aprile: solo una bufala

Cosa c’è di vero in questa storia? In realtà sembra ricordare molto quella dei treni Italo non prenotabili dopo il 13 dicembre, come vi abbiamo riportato pochi giorni sa sul nostro magazine. Ci sono diverse buone ragioni per non credere alla bufala del giorno, in quanto ad oggi il governo non ha mai messo sul tavolo delle proposte la prospettiva di rinviare la tredicesima dei dipendenti pubblici. Ecco perché è importante capire come abbia preso piede la fake news nella giornata di domenica, per evitare che in futuro qualcuno ci caschi nuovamente.

In pratica, come riportato da Bufale, qualcuno ha utilizzato la grafica dell’edizione online di Il Sole 24 Ore, per inserirci il finto articolo in cui si ipotizza appunto il ritardo per la tredicesima dei dipendenti pubblici. Non è un caso che, effettuando ricerche sul web, ad oggi non ci sia alcuna traccia di questa possibile proposta. Tanto basta a farci riflettere sulla natura di questa nuova indiscrezione. Le misure economiche per aiutare le fasce più deboli ancora non sono note, ma difficilmente si arriverà a tanto in Italia.

Probabile che, nel corso di questa nuova fase dei contagi Covid, prendano piede ulteriori bufale come quella relativa al finto rinvio della tredicesima per i dipendenti pubblici. Attualmente, dunque, non esistono i presupposti per parlare di rinvio al mese di aprile.