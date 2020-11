Sono passate poche ore dalla tragica notizia della morte del genio di Nun Me Rompe Er Ca’ e già si moltiplicano i messaggi dei cantanti per Gigi Proietti. L’attore, autore e comico romano si è spento nel giorno dei suoi 80 anni dopo una corsa all’ospedale per complicazioni cardiache.

Piero Pelù scrive: “Sei stato preciso come solo un fenomeno sa essere” . Vasco Rossi lo chiama “artista geniale” nelle stories mentre Marco Mengoni, malinconico: “Se potessi chiederei al genio della lampada di riportarti qui”, ricordando quella volta in cui Proietti doppiò il genio della lampada per la trilogia di Aladdin della Disney. Leo Gassmann partecipa al dolore chiamandolo “Maestro e alunno di vita” nelle stories, chiudendo con un commosso “ci rivedremo”.

Cesare Cremonini ricorda l’immensa eredità che l’attore ha lasciato a “ogni donna e uomo dello spettacolo” mentre Federico Zampaglione riporta al presente quella volta in cui duettò con il Maestro per omaggiare Franco Califano con il brano La Mia Libertà nel corso dello show Cavalli Di Battaglia. Fiorella Mannoia scrive: “Oggi Roma piange, e l’Italia con Lei”.

Alessandra Amoroso condivide la scritta “Genio, sei libero” e anche Emma Marrone non nasconde il cuore infranto dalla tragica notizia. Laura Pausini cita una massima: “Vivi, lascia vivere, ma soprattutto… nun te fa pijà per cu*o”. Affettuoso è il messaggio di Raffaella Carrà: “Da lassù ci guardi con tenerezza, che Dio ti accolga”. Anche Baby K si unisce al dolore: “La tua mancanza la sentiremo tutti”.

Tommaso Paradiso ricorda quella volta in cui da bambino andò a teatro e vide Gigi Proietti per la prima volta. “Mostro Sacro”, scrive il cantautore. Eros Ramazzotti è essenziale e struggente: “Mi mancherai”, scrive nelle stories. I messaggi dei cantanti per Gigi Proietti si moltiplicano di ora in ora con pensieri, aneddoti e parole di cordoglio per il grave lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo.

Potrei citare così tanti episodi che mi ricorderebbero momenti di famiglia in cui ci hai fatto star bene, sono davvero tanti! Se potessi chiederei al genio della lampada di riportarti qui…perché in questo momento solo tu avresti potuto farci ridere alle lacrime. Ciao Gigi! pic.twitter.com/2VJQLWNmW5 — Marco Mengoni (@mengonimarco) November 2, 2020

2/11/40 – 2/11/20

Gigi, sei stato preciso come solo un fenomeno vero sa essere. Fai buon viaggio grande maestro di teatro, cinema, musica, vita e risata liberatoria.#gigiproietti #fenomeno pic.twitter.com/ufdw042qXV — PIERO PELU (@PieroPelu) November 2, 2020

Grazie, grande #GigiProietti. Ogni donna e uomo dello spettacolo ti deve molto. Oltre il teatro, il tuo regno. Faro per i tantissimi giovani che ti amavano. Alzarsi in piedi e applaudire forte. pic.twitter.com/gYDAkHbUa2 — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) November 2, 2020

Da ragazzino mio padre mi portava a vederti in teatro, poi ti ho conosciuto bene e ho capito che non eri solo un genio ma anche una persona di valore immenso.

Vola in cielo Maestro e grazie per la meraviglia che ci hai lasciato nel tuo passaggio terreno #gigiproietti #rip❤🙏 pic.twitter.com/7Bps0r0w1w — Tiromancino (@Tiromancino) November 2, 2020

Oggi Roma piange, e l'Italia con Lei. pic.twitter.com/kow2jxYURV — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) November 2, 2020

‘Vivi, lascia vivere, ma soprattutto… nun te fa pijà per culo’ #gigiproietti

riposa in pace grande re ❤️ pic.twitter.com/jNT1hFZU9w — Laura Pausini (@LauraPausini) November 2, 2020